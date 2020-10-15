Цена солнечной энергии упала до рекордно низкого уровня

В некоторых странах солнечная энергия стала самым дешевым источником электроэнергии, о чем говорится в новом отчете, опубликованном Международным энергетическим агентством (МЭА).

Не за горами то время, когда любой дом, даже в северных широтах, можно будет оснастить автономным и недорогим источником возобновляемой энергии.

Солнечный свет — бесплатный, но технологии преобразования его в электричество может быть очень дорогостоящей, но все зависит от политики стран, которые желают пользоваться энергией Солнца.

Сегодня в список государств, поощряющих переход на возобновляемые источники энергии, входят более 130 стран — они делают все необходимое для снижения стоимости строительства новых солнечных установок. МЭА впервые приняло во внимание подобную политику при расчете стоимости солнечной энергии. При этом оценка стоимости солнечной энергии упала на 20−50% по сравнению с прошлым годом.

В отчете говорится, что солнечная энергия станет «новым королем электроснабжения», поскольку цены на нее продолжают снижаться. Ожидается, что в течение следующего десятилетия она будет только укреплять свои позиции, а к 2030 году человечество будет получать 32% энергии из возобновляемых источников.

Как выяснили аналитики МЭА, в большинстве стран мира строить солнечные фермы сегодня дешевле, чем возводить новые угольные или газовые электростанции. Для солнечных проектов коммунального масштаба, завершенных в этом году, средняя стоимость выработки электроэнергии в течение срока службы станции (приведенная стоимость электроэнергии) составляет от 35 до 55 долларов за 1 МВт•ч (2,7−4,3 тысячи рублей). Эти станции находятся в США, Европе, Китае и Индии. Например, всего четыре года назад, по данным Всемирного экономического форума, средняя приведенная стоимость солнечной энергии в мире составляла 100 долларов за 1 МВт•ч, а 10 лет назад — 300 долларов.

Для сравнения, стоимость угля, согласно новому отчету МЭА, в настоящее время составляет от 55 до 150 долларов за 1 МВт•ч и практически не изменилась за последние 10 лет. Поэтому угольная промышленность находится в упадке. Согласно прогнозам МЭА, в глобальном масштабе использование угля, вероятно, не вернется на допандемический уровень уже никогда (спрос на электроэнергию сейчас невысок). При этом солнечные технологии продолжают совершенствоваться, а инновации снижают расходы.

Фото: Andreas Gücklhorn / Unsplash