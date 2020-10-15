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ФРДВ инвестирует около 2 млрд руб. в строительство круглогодичных теплиц в Бурятии

ФРДВ инвестирует около 2 млрд руб. в строительство круглогодичных теплиц в Бурятии

15 октября 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ФРДВ, БУРЯТИЯ, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) инвестирует средства в создание круглогодичных теплиц для выращивания овощей в Бурятии, сообщает пресс-служба полпредства в ДФО.

"ФРДВ инвестирует до 2 млрд руб. в проект строительства круглогодичного тепличного комплекса "Гусиноозерский" в Республике Бурятия общей площадью 29,4 га, на котором будут выращиваться свежие и качественные огурцы, томаты и зелень", - говорится в сообщении.

Этот проект был одобрен в четверг на заседании президиума правкомисии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под председательством вице-премьер - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Объем производства составит 22,5 тыс. тонн. В рамках первой очереди планируется построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди в 2021 г.

Вторая очередь включает теплицы площадью 18,4 га, ее ввести планируют в 2022-2023 гг.

Общий объем инвестиций в проект составит до 9,2 млрд рублей. На предприятии будет создано 510 новых рабочих мест.

ФРДВ рассматривает возможность реализации подобных проектов также в Чукотском автономном округе, Арктической зоне Якутии, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае общей площадью до 80 га.

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