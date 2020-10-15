Энергообъект переходит в зону ответственности Сочинских электросетей в рамках программы консолидации энергосистем региона. Этот вопрос в ходе рабочего совещания в Сочи обсуждали Министр энергетики РФ Александр Новак и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Принятые меры повысят надежность энергоснабжения потребителей, проживающих на улицах Вишневая, Транспортная, а также СНТ «Оазис», «Фундучное», «Русская поляна» и ряда других садоводческих товариществ Центрального района Сочи.

Ранее воздушная линия 10кВ «Альпийская-424» состояла на балансе ООО «Транстоннель», впоследствии компания была ликвидирована по причине банкротства, а ЛЭП стала бесхозяйной. Из-за отсутствия необходимой эксплуатации сети пришли в крайне неудовлетворительное состояние, что часто приводило к технологическим нарушениям и длительным отключениям электроэнергии.

После принятия воздушной линии на баланс муниципалитетом, Сочинский филиал «Россети Кубань» выразил готовность к дальнейшей эксплуатации при передаче оборудования в установленном законодательством порядке. После завершения всех требуемых процедур энергетики приступят к капитальному ремонту ЛЭП.

Технические мероприятия планируется завершить до конца 2020 года. За два месяца на объекте заменят 47 дефектных опор, 16,6 км неизолированного провода, 9 поврежденных разъединителей 10 кВ и сцепную арматуру. Это позволит повысить качество энергоснабжения и снизить объём технических потерь.

К выполнению ремонтных работ будут привлечены семь единиц спецтехники (в том числе бурильно-крановые машины, автогидроподъемник и манипулятор), а также три ремонтные бригады численностью 12 человек. Общая стоимость работ превысит шесть миллионов рублей.

Напоминаем, что ремонтные мероприятия сопровождаются временными отключениями электроэнергии — они связаны с обеспечением безопасности производственных работ. Информация о планируемых временных ограничениях электроснабжения будет размещаться на официальном сайте «Россети Кубань», в СМИ, на интернет-порталах и в социальных сетях. Дополнительные сведения можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием к мероприятиям, необходимым для предупреждения технологических нарушений.