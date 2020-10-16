15 октября генеральный директор ГК «Москабельмет» выступил на Всероссийской конференции «Опыт цифровизации производства 2020», прошедшей в Московской школе управления «Сколково». Павел Моряков — спикер сессии «Стратегия и реализация проектов цифровизации», на которой он представил доклад «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

Среди других участников конференции — представители АО «ПИК-Индустрия», Siemens, компаний Aprotech («Лаборатория Касперского»), Oracle и ведущего мирового производителя робототехники — компании KUKA.

В качестве эксперта на мероприятия данной тематики руководителя ГК «Москабельмет» приглашают не в первый раз. Это абсолютно закономерно. Группа компаний активно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект в работу своих предприятий. Мы ввели штрихкодование продукции, разработали уникальную технологию MAGNETAG, упрощающую работу с кабельными линиями, используем в производственных процессах машинное зрение. А главное — первыми в российской кабельной промышленности установили на своем заводе робота-манипулятора и ведем работу по увеличению парка роботов в самое ближайшее время.

Без автоматизации и цифровизации производства невозможно конкурировать с мировыми производителями и стать экспортной отраслью, считает Павел Моряков: