КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
16 октября 2020, 08:59
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, MAGNETAG, MINESHINE, МАГНЕТАГ, ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Отрасль: Кабельная промышленность
15 октября генеральный директор ГК «Москабельмет» выступил на Всероссийской конференции «Опыт цифровизации производства 2020», прошедшей в Московской школе управления «Сколково». Павел Моряков — спикер сессии «Стратегия и реализация проектов цифровизации», на которой он представил доклад «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».
Среди других участников конференции — представители АО «ПИК-Индустрия», Siemens, компаний Aprotech («Лаборатория Касперского»), Oracle и ведущего мирового производителя робототехники — компании KUKA.
В качестве эксперта на мероприятия данной тематики руководителя ГК «Москабельмет» приглашают не в первый раз. Это абсолютно закономерно. Группа компаний активно внедряет цифровые технологии и искусственный интеллект в работу своих предприятий. Мы ввели штрихкодование продукции, разработали уникальную технологию MAGNETAG, упрощающую работу с кабельными линиями, используем в производственных процессах машинное зрение. А главное — первыми в российской кабельной промышленности установили на своем заводе робота-манипулятора и ведем работу по увеличению парка роботов в самое ближайшее время.
Без автоматизации и цифровизации производства невозможно конкурировать с мировыми производителями и стать экспортной отраслью, считает Павел Моряков:
«Нужно не только развивать новые технологии, но и привести действующие к современному виду. Если во всем мире эпоха цифровизации началась еще десять лет назад, то Россия пока находится на этапе ее зарождения. Мы называем это Digital Newby и усиленно двигаемся в этом направлении. Увы, сейчас очень мало отраслей, которые к этому хоть как-то приблизились. Настало время исправлять ситуацию. Поэтому мы охотно делимся своим опытом, знаниями и наблюдениями, чтобы совместными усилиями находить новые решения и уверенно двигать всю российскую промышленность вперед».
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