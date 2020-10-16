Госкомиссия по вопросам развития Арктики одобрила реализацию инвестиционного проекта по разработке месторождения свинцово-цинковых руд "Павловское" на архипелаге Новая Земля в Архангельской области с общим объемом частных инвестиций более 71 млрд рублей. Об этом в четверг на заседании госкомиссии сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе заседания замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков представил проект по разработке месторождения свинцово-цинковых руд "Павловское" в Архангельской области. По словам Крутикова, особенность его в том, что он будет располагаться на архипелаге, где сейчас экономическая деятельность не ведется.

"Особенность проекта в том, что он будет располагаться на островах Новой Земли, где сегодня экономической деятельности нет в принципе. Проект предусматривает строительство горно-добывающего предприятия для добычи и переработки свинцово-цинковых руд, производительность - 3,5 млн тонн руды в год", - сказал Крутиков.

Инвестор проекта - "Первая горнорудная компания", которая является дивизионом "Росатома". Планируемый объем частный инвестиций 71,6 млрд рублей. Инвестором запрашивается субсидия на инфраструктуру в объеме 7 млрд рублей на энергокомплекс, внешние водопроводные сети, очистительные сооружения, вертолетную площадку и межплощадочные автомобильные дороги.

"Окупаемость субсидии за счет налогов будет достигнута в 2028 году, - добавил Крутиков, - Показатель бюджетной эффективности 3 млрд рублей, то есть плюсом к субсидиям государство получит почти 3,5 млрд рублей".

В ходе реализации проекта будет создано более 2 тысяч новых рабочих мест.