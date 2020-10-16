Госкомиссия по вопросам развития Арктики одобрила реализацию инвестиционного проекта по разработке месторождения платиновой группы в Мурманской области с общим объемом частных инвестиций более 82 млрд рублей, который предполагает строительство горно-металлургического комбината. Об этом в четверг на заседании госкомиссии сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе заседания замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков представил проект по разработке месторождения металлов платиновой группы "Федорова тундра" в Мурманской области. По словам Крутикова, проект предусматривает создание горно-металлургического комбината для производства медно-никелевого концентрата платиноидами с мощность переработки руды 16 млн тонн в год. Объем частных инвестиций в проект составит 82,8 млрд рублей. Планируется создание 1,2 тыс. новых рабочих мест. Средства субсидии за счет новых налоговых окупятся в 2027 году, отметил замглавы министерства.

"Если мы вкладываем бюджетные средства, то мы их вкладываем исходя из того, что будет создан экономический проект, что будет уплачен налог. <...> Эти деньги будут возвращать в бюджет, и [регион] получит рабочие места. В случае нарушения обязательств мы деньги будем взыскивать. <...> Тогда, коллеги, давайте мы примем решение о поддержке проекта", - сказал Трутнев.

По словам Крутикова, за 10 лет реализации этого инвестиционного проекта государство получит почти 13 млрд рублей налоговых поступлений.

"Инвестор запрашивает субсидию в размере 6 млрд 135 млн рублей, то есть мультипликатор 13,5. [Средства необходимы] на подъездную дорогу 30 км, подстанцию и линию электропередачи. <...> Проект, как уже было сказано, соответствует всем требованиям постановления [правительства РФ]", - отметил заместитель министра.

Как отметил в ходе заседания госкомиссии губернатор Мурманской области Андрей Чибис, власти региона также поддерживают проект, так как он позволит провести необходимую инфраструктуру в отдаленные и сложнодоступные населенные пункты.

"Это медно-никелевые руды с содержанием платиноидов, это действительно сложное месторождение, и та инфраструктура, которая будет построена, она не только для проекта, но в том числе и наши населенные пункты в Ловозерском районе поможет электрифицировать и дорогу к сложнодоступному населенному пункту протянуть", - отметил он.

По его словам, в ходе реализации инвестиционного проекта дополнительные поступления от налогов в бюджет области за 10 лет составят около 7,6 млрд рублей. "Это действительно очень хороший проект, но он без господдержки "не полетит", и по условиям, как сказал инвестор, это компенсация уже на проведенные мероприятия. В этом смысле с точки зрения гарантии безопасности для денег все очень понятно", - заключил Чибис.