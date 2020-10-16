Испанская группа нефтегазовых компаний Repsol подключила к энергосистеме первые ветровые турбины энергокомплекса Delta wind. Комплекс ветровой генерации в составе 8 ВЭС (89 ветровых турбин) суммарной мощностью 335 МВт размещен в провинциях Сарагоса и Теруэль, расположенных в регионе Арагон на севере Испании. Инвестиции в проект составили € 300 млн. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 г. Ожидаемый объем годовой выработки ветрокомплекса составит 992 ГВт*ч.

В марте 2020 г. Repsol представила проект строительства комплекса ветровой генерации мощностью 860 МВт, состоящего из 26 ВЭС, которые будут размещены в провинции Уэска, Сарагоса и Теруэль в регионе Арагон. Проект, получивший название Delta 2, будет реализовываться компанией Repsol Electricidad y Gas – дочерней компанией Repsol, которая будет эксплуатировать ветрокомплекс после ввода в эксплуатацию, запланированного на 2023 г.

Repsol в настоящее время принадлежат 2 952 МВт мощности ВИЭ-генерации и 2 300 МВт – находятся в стадии разработки. В декабре 2019 г. Repsol объявила о планах по снижению уровня выбросов CO2 (в сравнении с 2016 г.) на 10% к 2025 г., на 20% к 2030 г., на 40% к 2040 г. и достижению нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 г. Кроме того, Repsol планирует довести мощность принадлежащих ей объектов низкоуглеродной генерации до 7,5 ГВт к 2025 г., а также начать экспансию на энергорынки других стран, чтобы стать международным лидером в области использования ВИЭ.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata