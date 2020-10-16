Китайская корпорация Haier планирует локализовать на территории особой экономической зоны "Алабуга" производство компонентной базы и микроэлектроники для нужд Haier, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с генеральным директором компании "Хайер Индастри Рус" Сунь Чжэньхуа.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие производства Haier на территории Татарстана... В рамках встречи состоялось подписание меморандума между "Хайер Индастри Рус" и ОЭЗ "Алабуга" по локализации на территории особой зоны производства компонентной базы и микроэлектроники для нужд компании Нaier", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Набережных Челнах построены и введены в эксплуатацию три завода: по производству холодильников, стиральных машин, первый завод по производству телевизоров. Во втором квартале 2021 года завершится строительство второго завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции.

Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах свой первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск предприятия в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России.

Было принято решение о строительстве в Набережных Челнах индустриального парка "Хайер Рус", под который был выделен участок площадью 124,9 гектара. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард долларов. В рамках проекта создания "умного" индустриального парка постепенно должны заработать 12 заводов по производству бытовой техники и электроники.

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