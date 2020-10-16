Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство приемо-сдаточного пункта нефти и газопровода внешнего транспорта Тазовского месторождения. По итогам экспертизы выданы положительные заключения.

Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1962 году, расположено в 525 км от Салехарда. Месторождение относится к категории крупных с низкой степенью изученности. На момент открытия по запасам газа - 186 млрд куб.м - Тазовское превосходило все разведанные месторождения Западной Сибири. Начальные геологические запасы нефти составляют 438 млн тонн. Добычу ведет ООО «Газпромнефть-Развитие», дочернее предприятие ПАО «Газпром нефть».

Проектной документацией, получившей положительные заключения Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрены корректировки проектов строительства приемо-сдаточного пункта нефти и газопровода внешнего транспорта Тазовского месторождения. Проектируемые объекты приемо-сдаточного пункта необходимы для сдачи товарной нефти в магистральный нефтепровод «Заполярье - Пурпе» и проведения учетных операций. На площадке пункта разместят два стальных резервуара объемом 5000 куб.м, дренажные емкости, насосное оборудование, систему измерения количества и показателей качества нефти, а также иные необходимые сооружения и оборудование. Производственная мощность пункта по приему и сдаче нефти составит 2 млн тонн в год.

Газопровод длиной около 53 км предназначен для транспорта попутного нефтяного газа - от установки подготовки нефтяного газа на площадке Тазовского месторождения до установки комплексной подготовки газа УКПГ-3С ООО «Газпром добыча Ямбург» для дальнейшей подготовки и сдачи товарного газа в систему магистральных газопроводов.

В ранее одобренную проектную документацию по строительству приемо-сдаточного пункта нефти были внесены изменения, включая корректировки конструктивных решений устройства фундаментов узла подключения к нефтепроводу, трассы промыслового нефтепровода, размещения технологических эстакад и надземных коммуникаций, а также организации строительства с учетом изменения этапов реализации проекта.

После первичной экспертизы в проектную документацию по строительству газопровода внешнего транспорта также был внесен ряд изменений. В частности, откорректированы этапы строительства, сведения о составе сооружений на узлах запорной арматуры газопровода, генеральные планы площадок узла приема средств очистки и диагностики трубопровода и узла подключения к установке комплексной подготовки газа УКПГ-3С в связи с изменением трасс подъездных автодорог.

Генеральная проектная организация - АО «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть».

Фото: dvp.gazprom-neft.ru