Правительство Ульяновской области совместно с федеральным Фондом защиты прав дольщиков достроит семь проблемных объектов в регионе. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе правительства области, уточнив, что на эти цели планируется выделить 1,7 млрд рублей.

По словам главы региона Сергея Морозова, есть решение по дому на улице Красноармейская, 97 в Ульяновске. Строительные работы на объекте должны начаться весной 2021 года, а сдать дом планируется в третьем квартале 2022 года.

«Ожидаем решения по объекту в ЖК “Молодежный” — дому на улице Буинской. Этот МКД — один из самых больших, в нем насчитывается порядка 848 дольщиков», — сказал губернатор области, добавив, что кроме достройки проблемного объекта необходимо обеспечить жителей всей необходимой инфраструктурой.

Руководитель Ульяновского Фонда защиты прав дольщиков Дмитрий Плохих отметил, что документы по проблемному ЖК «Молодежный» застройщика-банкрота «Максим» рассмотрены на заседании правления федерального фонда. В скором времени на Набсовете фонда будет принято решение о достройке объекта или выплате компенсаций.

«В областном бюджете средства на достройку дома — порядка 101 миллион рублей — заложены, ожидаем ответа от федералов», — добавил глава регионального фонда.

Кроме того, идут строительные работы по возведению пяти проблемных домов № 44-48 в микрорайоне «Волжские кварталы».

«В доме №45 идут строительные работы, на площадку дома №44 завозят стройматериалы, работы там начнутся с 15 октября. Застройщик ведет переговоры с подрядчиком о завершении возведения остальных трех объектов в этом микрорайоне», — сказал министр строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года в Ульяновской области введено в эксплуатацию шесть проблемных объектов в микрорайоне «Запад-1». На достройку домов из областного бюджета было выделено 152 млн рублей. Кроме того, в августе 2020 года было выделено еще 103 млн рублей на достройку трех проблемных объектов в этом микрорайоне. Сдать дома планируется в 2020-2021 годах.