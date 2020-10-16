Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» завершил подготовку электросетевого комплекса Воронежской области к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП).

В ходе подготовки к ОЗП специалисты Воронежэнерго в установленные сроки выполнили все основные мероприятия по повышению надежности работы оборудования и снижению аварийности в сетях. С начала года энергетики отремонтировали 436 трансформаторных подстанции напряжением 0,4-10 кВ, более 1,9 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, провели на ЛЭП замену свыше 32 тыс. изоляторов и 8,25 км грозозащитного троса. Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей проведена расчистка от древесно-кустарниковой растительности более 1,4 тыс. га трасс ЛЭП различного уровня напряжения. В общей сложности на ремонты направлено свыше 260 млн рублей.

«В осенне-зимний период мы должны быть готовы противостоять неблагоприятным погодным явлениям, которые влияют на работу электросетевого комплекса региона: снегопадам, сильному ветру, низким температурам. Для нас главный критерий – надежность, и я уверен, что те производственные программы, которые мы реализовали при подготовке к ОЗП, помогут обеспечить надежное электроснабжение потребителей Воронежской области в зимний период», – резюмировал заместитель генерального директора – директора филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты Воронежэнерго, согласовали и утвердили графики аварийного ограничения потребления электроэнергии, согласовали планы взаимодействия с ГУ МЧС РФ по Воронежской области, администрациями региона и муниципальных образований в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Противоаварийная подготовка персонала играет существенную роль в обеспечении стабильного прохождения отопительного периода. В 2020 году с целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в подразделениях Воронежэнерго проведено более 560 тренировок, а также совместные комплексные учения с региональным управлением МЧС России и органами местного самоуправления.

В рамках подготовки к ОЗП в филиале сформирован необходимый аварийный запас материалов, завершено техническое обслуживание и подготовка к работе в осенне-зимний период более 900 единиц высокопроходимой и специальной техники. Для обеспечения резервного энергоснабжения потребителей в Воронежэнерго готово к использованию 111 передвижных и стационарных дизель-генераторных установок суммарной мощностью свыше 3 МВт.