Введена в эксплуатацию первая плавучая СЭС в Новой Зеландии

Введена в эксплуатацию первая в Новой Зеландии плавучая СЭС. СЭС расположена на станции очистки сточных вод муниципального коммунального предприятия Окленда Watercare Services*.

Ввод в эксплуатацию плавучей СЭС представляет собой важный этап развития солнечной энергетики в Новой Зеландии. СЭС установленной мощностью 1 МВт, построенная компанией Vector Powersmart** за четыре месяца, занимает площадь 1 га и состоит из более чем 2 700 солнечных панелей, размещенных на 4 тыс. плавучих понтонов, удерживаемых 65 бетонными якорями весом 2,5 тонны каждый.

Предполагается, что выработка СЭС составит порядка 1 486 МВт*ч в год, что эквивалентно 25% среднегодового потребления электроэнергии оборудованием станции водоочистки. Ранее, электроэнергия для работы станции поступала от электростанции, работающей на биогазе – побочном продукте процесса очистки сточных вод.

Официальный сайт компании Watercare Services

* Watercare Services – коммунальное предприятие, контролируемое советом по управлению активами инфраструктуры, которое предоставляет услуги по водоотведению и водоочистке в Оклендском регионе НовойЗеландии.

** Компания Vector Powersmart специализируется на разработке и реализации инновационных решений в энергетической сфере на основе использования солнечных батарей и аккумуляторных накопителей энергии.