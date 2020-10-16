Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведут в Мегино-Кангаласском районе капитальный ремонт КВЛ 35 кВ «Майя – Бютейдях» с отпайками.

Энергетикам предстоит произвести замену 7-ми анкерных и 50-ти промежуточных опор в деревянном исполнении, а также протянуть более 11 км провода.

По информации начальника Майинского РЭСа Андрея Харитонова сейчас персонал ведет бурение скважин, сборку опор и со следующей недели приступит к их установке. Все работы выполняются с соблюдением мер защиты персонала от коронавирусной инфекции. В срок до начала ноября капитальный ремонт линии будет завершен в полном объеме.

«Благодаря проведению своевременных работ на линии 1982 года постройки электроснабжение одноименных сел, ряда летников Мегино-Кангаласского района и нескольких населенных пунктов Амгинского района станет существенно надежней», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Согласно правилам охраны труда, любые работы, связанные с ремонтом или техническим обслуживанием энергооборудования, должны проходить при полном обесточивании сети. Энергетики призывают потребителей отнестись к этому факту с пониманием, ведь работы выполняются для круглогодичного качественного и бесперебойного электроснабжения района.