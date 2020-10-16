Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
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16 октября 2020, 09:22
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведут в Мегино-Кангаласском районе капитальный ремонт КВЛ 35 кВ «Майя – Бютейдях» с отпайками.
Энергетикам предстоит произвести замену 7-ми анкерных и 50-ти промежуточных опор в деревянном исполнении, а также протянуть более 11 км провода.
По информации начальника Майинского РЭСа Андрея Харитонова сейчас персонал ведет бурение скважин, сборку опор и со следующей недели приступит к их установке. Все работы выполняются с соблюдением мер защиты персонала от коронавирусной инфекции. В срок до начала ноября капитальный ремонт линии будет завершен в полном объеме.
«Благодаря проведению своевременных работ на линии 1982 года постройки электроснабжение одноименных сел, ряда летников Мегино-Кангаласского района и нескольких населенных пунктов Амгинского района станет существенно надежней», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.
Согласно правилам охраны труда, любые работы, связанные с ремонтом или техническим обслуживанием энергооборудования, должны проходить при полном обесточивании сети. Энергетики призывают потребителей отнестись к этому факту с пониманием, ведь работы выполняются для круглогодичного качественного и бесперебойного электроснабжения района.
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