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Энергетики ведут ремонт кабельно-воздушной линии "Майя – Бютейдях"

Энергетики ведут ремонт кабельно-воздушной линии Майя – Бютейдях

16 октября 2020, 09:22
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Якутскэнерго, РусГидро, ЛЭП

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведут в Мегино-Кангаласском районе капитальный ремонт КВЛ 35 кВ «Майя – Бютейдях» с отпайками. 

Энергетикам предстоит произвести замену 7-ми анкерных и 50-ти промежуточных опор в деревянном исполнении, а также протянуть более 11 км провода. 

По информации начальника Майинского РЭСа Андрея Харитонова сейчас персонал ведет бурение скважин, сборку опор и со следующей недели приступит к их установке. Все работы выполняются с соблюдением мер защиты персонала от коронавирусной инфекции. В срок до начала ноября капитальный ремонт линии будет завершен в полном объеме. 

«Благодаря проведению своевременных работ на линии 1982 года постройки электроснабжение одноименных сел, ряда летников Мегино-Кангаласского района и нескольких населенных пунктов Амгинского района станет существенно надежней», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков

Согласно правилам охраны труда, любые работы, связанные с ремонтом или техническим обслуживанием энергооборудования, должны проходить при полном обесточивании сети. Энергетики призывают потребителей отнестись к этому факту с пониманием, ведь работы выполняются для круглогодичного качественного и бесперебойного электроснабжения района. 

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Компания: Якутскэнерго

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