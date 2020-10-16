"Газпром" инвестирует в газификацию Адыгеи более 3 млрд рублей

"Газпром" и Адыгея в пятницу подписали программу развития газоснабжения и газификации до 2026 года, в соответствии с которой компания инвестирует в республику более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба ПАО "Газпром".

"Сегодня председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 3,043 млрд рублей, что в 5,9 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах", - говорится в сообщении.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы, два газопровода-отвода и две газораспределительные станции (ГРС) - в хуторе Новый сад и поселке Яблоновский, реконструирует три ГРС - в ауле Хаштук, поселке Прикубанский и хуторе Псекупс. Рост производительности газотранспортных мощностей обеспечит возможности для увеличения поставок газа действующим потребителям и подключения новых - прежде всего, в Тахтамукайском районе. Благодаря программе будут созданы условия для газификации 17 населенных пунктов в Майкопском, Тахтамукайском и Теучежском районах и площадки будущего индустриального парка "Яблоновский".

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 310 домовладений и индустриального парка, уточнили в пресс-службе компании.

"Газпром" и Республика Адыгея ведут системную работу по газификации региона. В настоящее время действует программа на 2016-2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации республики составил 95,7%, в том числе в городах - 98,6%, в сельской местности - 92,2%. В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация региона.