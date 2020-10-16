На обогатительной фабрике АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") завершается создание нового технологического передела для разделения выпускаемого концентрата на богатую и бедную фракции, а также организация схемы отгрузки концентрата потребителям, сообщила пресс-служба КГМК в пятницу.

"Реализация этого проекта позволит компании выполнять взятые на себя обязательства по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В настоящее время мы завершили строительно-монтажные работы, провели пусконаладочные испытания и находимся в стадии опытно-промышленных испытаний", - приводятся в сообщении слова главного инженера КГМК Максима Рябушкина.

Стоимость проекта составляет около 6 млрд рублей, отмечают в КГМК.

В переделе идет процесс брикетирования богатого концентрата, который затем отправляется в плавильный цех для получения файнштейна.

С января 2021 года после закрытия плавильного цеха в Никеле вся продукция обогатительной фабрики должна будет напрямую отправляться потребителям. В связи с этим строится современный автоматизированный узел отгрузки концентрата в контейнера для морских перевозок, полувагоны и тарные вагоны.

"До конца этого года также планируем запустить еще один узел отгрузки концентрата, что позволит полностью прекратить выбросы диоксида серы в поселке Никель", - пояснил Рябушкин.

Как сообщалось, "Норникель" к концу 2020 года планирует закрыть плавильный цех КГМК в поселке Никель, с которым связано порядка 650 сотрудников.

В октябре прошлого года президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в регионе мурманской области. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.