Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
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16 октября 2020, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: НОРНИКЕЛЬ, ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Строительство
На обогатительной фабрике АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") завершается создание нового технологического передела для разделения выпускаемого концентрата на богатую и бедную фракции, а также организация схемы отгрузки концентрата потребителям, сообщила пресс-служба КГМК в пятницу.
"Реализация этого проекта позволит компании выполнять взятые на себя обязательства по снижению негативного воздействия на окружающую среду. В настоящее время мы завершили строительно-монтажные работы, провели пусконаладочные испытания и находимся в стадии опытно-промышленных испытаний", - приводятся в сообщении слова главного инженера КГМК Максима Рябушкина.
Стоимость проекта составляет около 6 млрд рублей, отмечают в КГМК.
В переделе идет процесс брикетирования богатого концентрата, который затем отправляется в плавильный цех для получения файнштейна.
С января 2021 года после закрытия плавильного цеха в Никеле вся продукция обогатительной фабрики должна будет напрямую отправляться потребителям. В связи с этим строится современный автоматизированный узел отгрузки концентрата в контейнера для морских перевозок, полувагоны и тарные вагоны.
"До конца этого года также планируем запустить еще один узел отгрузки концентрата, что позволит полностью прекратить выбросы диоксида серы в поселке Никель", - пояснил Рябушкин.
Как сообщалось, "Норникель" к концу 2020 года планирует закрыть плавильный цех КГМК в поселке Никель, с которым связано порядка 650 сотрудников.
В октябре прошлого года президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в регионе мурманской области. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.
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