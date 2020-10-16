Журнал RusCable Insider #193 - Ассоциация "Электрокабель",
анти-солнечные панели, кальмар-фотограф и итоги "Кабельного бизнеса-2020"
16 октября 2020, 10:22
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР, СМОЛЕНСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» совместно с муниципалитетами проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения на территории Смоленской области.
Доля присутствия филиала на рынке по техническому обслуживанию сетей наружного освещения региона в настоящее время составляет 97%. В рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» в 2020 году заключен 151 контракт на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований Смоленской области. Всего в текущем году энергетики планируют установить около тысячи новых светильников в 9 населенных пунктах Смоленской области. Работы по модернизации освещения в муниципалитетах Темкинского, Рославльского, Велижского, Монастырщинского, Смоленского, Сафоновского и Демидовского районов уже завершены. В общей сложности на обновление систем наружного освещения в регионе будет направлено более 5 млн рублей.
В ходе работ специалисты филиала меняют устаревшие, неэнергоэффективные лампы накаливания и ртутные лампы на современные светодиодные, а также внедряют системы учета электроэнергии и управления освещением. На неосвещенных улицах строятся новые линии с применением самонесущего изолированного провода, что повышает безопасность и энергоэффективность.
Смоленскэнерго открыто для сотрудничества с органами местного самоуправления в рамках оказания услуги «организация систем наружного освещения» и стремится улучшать качество данного сервиса.
«Филиал готов предложить ряд услуг, нацеленных на приведение городского освещения в соответствие с современными требованиями, такие как замена ртутьсодержащих светильников на энергосберегающие с натриевыми лампами, переход на раздельный режим вечернего и ночного освещения улиц, замена провода действующей сети на так называемые «антивандальные» со специальным изоляционным покрытием, внедрение систем централизованного управления освещением с использованием современных каналов связи, автоматический контроль за состоянием каждой отдельной светоточки», - прокомментировал директор филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» Сабир Агамалиев.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter