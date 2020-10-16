Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» совместно с муниципалитетами проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения на территории Смоленской области.

Доля присутствия филиала на рынке по техническому обслуживанию сетей наружного освещения региона в настоящее время составляет 97%. В рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» в 2020 году заключен 151 контракт на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований Смоленской области. Всего в текущем году энергетики планируют установить около тысячи новых светильников в 9 населенных пунктах Смоленской области. Работы по модернизации освещения в муниципалитетах Темкинского, Рославльского, Велижского, Монастырщинского, Смоленского, Сафоновского и Демидовского районов уже завершены. В общей сложности на обновление систем наружного освещения в регионе будет направлено более 5 млн рублей.

В ходе работ специалисты филиала меняют устаревшие, неэнергоэффективные лампы накаливания и ртутные лампы на современные светодиодные, а также внедряют системы учета электроэнергии и управления освещением. На неосвещенных улицах строятся новые линии с применением самонесущего изолированного провода, что повышает безопасность и энергоэффективность.

Смоленскэнерго открыто для сотрудничества с органами местного самоуправления в рамках оказания услуги «организация систем наружного освещения» и стремится улучшать качество данного сервиса.