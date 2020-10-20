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Астраханская область получит почти 2,8 млрд рублей на создание портовой ОЭЗ до 2022 года

Астраханская область получит почти 2,8 млрд рублей на создание портовой ОЭЗ до 2022 года

20 октября 2020, 09:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 

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Министерство экономического развития РФ направит около 2,8 млрд рублей до 2022 года на создание портовой особой экономической зоны в Астраханской области. Финансирование предполагается провести в два этапа, первый из которых включает модернизацию инфраструктуры причалов порта Оля (Астраханская область), сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Для реализации первого этапа создания портовой экономической зоны на 2020 год предусмотрено более 257 млн рублей. В 2021-2022 годах Минэкономразвития России предоставит субсидии Астраханской области в размере 1,1 млрд рублей для инженерной подготовки территории и модернизации причалов порта Оля и 1,4 млрд рублей для создания нового морского порта, соответственно. Эти средства предусмотрены проектом федерального бюджета" - приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Сергея Галкина.

Отмечается, что в рамках проекта определено пять якорных резидентов портовой ОЭЗ, которые готовы реализовать инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации инфраструктуры морского порта, общий объем заявленных инвестиций составляет 17,3 млрд рублей. Предполагается, что на конец 2030 года в портовую ОЭЗ войдут не менее 26 резидентов, будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест.

Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось в мае прошлого года на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием президента РФ Владимира Путина. В декабре власти Астраханской области направили заявку на создание портовой ОЭЗ в Минэкономразвития РФ, реализация проекта позволит загрузить мощности астраханских портов и развить портовую инфраструктуру. Предполагается, что создание профильной ОЭЗ в районе морского порта Оля в Астраханской области станет отправной точкой по развитию транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север-Юг" и повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии.

Проект портовой ОЭЗ планируют реализовывать в течение нескольких лет, сейчас астраханские порты Оля и Астрахань загружены всего на 15-20% - их общий грузопоток составляет примерно 2,5-3 млн тонн грузов в год. При успешной реализации проекта в Астраханской области должен быть создан крупнейший на Юге России контейнерный хаб. В инфраструктуру портовой ОЭЗ планируется вложить не менее 10 млрд рублей федеральных средств до 2027 года.

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Компания: ТАСС

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