Министерство экономического развития РФ направит около 2,8 млрд рублей до 2022 года на создание портовой особой экономической зоны в Астраханской области. Финансирование предполагается провести в два этапа, первый из которых включает модернизацию инфраструктуры причалов порта Оля (Астраханская область), сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Для реализации первого этапа создания портовой экономической зоны на 2020 год предусмотрено более 257 млн рублей. В 2021-2022 годах Минэкономразвития России предоставит субсидии Астраханской области в размере 1,1 млрд рублей для инженерной подготовки территории и модернизации причалов порта Оля и 1,4 млрд рублей для создания нового морского порта, соответственно. Эти средства предусмотрены проектом федерального бюджета" - приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития Сергея Галкина.

Отмечается, что в рамках проекта определено пять якорных резидентов портовой ОЭЗ, которые готовы реализовать инвестиционные проекты по строительству и эксплуатации инфраструктуры морского порта, общий объем заявленных инвестиций составляет 17,3 млрд рублей. Предполагается, что на конец 2030 года в портовую ОЭЗ войдут не менее 26 резидентов, будет создано не менее 1 тыс. рабочих мест.

Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось в мае прошлого года на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием президента РФ Владимира Путина. В декабре власти Астраханской области направили заявку на создание портовой ОЭЗ в Минэкономразвития РФ, реализация проекта позволит загрузить мощности астраханских портов и развить портовую инфраструктуру. Предполагается, что создание профильной ОЭЗ в районе морского порта Оля в Астраханской области станет отправной точкой по развитию транзитного потенциала международного транспортного коридора "Север-Юг" и повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии.

Проект портовой ОЭЗ планируют реализовывать в течение нескольких лет, сейчас астраханские порты Оля и Астрахань загружены всего на 15-20% - их общий грузопоток составляет примерно 2,5-3 млн тонн грузов в год. При успешной реализации проекта в Астраханской области должен быть создан крупнейший на Юге России контейнерный хаб. В инфраструктуру портовой ОЭЗ планируется вложить не менее 10 млрд рублей федеральных средств до 2027 года.