Хотите увидеть, как устроена система управления светом на «Заводе Москабель»? А посмотреть, как работает промышленный робот Aripix A1? Тогда смотрите видео выступления Павла Морякова на конференции «Кабельный бизнес 2020»!

Деловое мероприятие, организованное порталом RusCable.Ru, прошло в рамках 27-й международной специализированной выставки «Энергетика и электротехника – 2020». На этой конференции генеральный директор ГК «Москабельмет» выступил с докладом «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

Павел Моряков неслучайно стал участником конференции на правах эксперта. «Москабельмет» первым в отрасли активно внедряет в свою работу передовые решения цифровизации, что уже приносит значительные результаты. Так, в номинации «Электротехническая промышленность» рейтинга Всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России—2020» первые два места уже второй год подряд занимают предприятия ГК «Москабельмет»!

На конференции «Кабельный бизнес 2020» Павел Валерьевич поделился своими наблюдениями о том, почему сейчас очень важно начинать активно двигаться к автоматизации и цифровизации, а также рассказал, в чем их основные различия.

Главная цель цифровизации — выстроить процессы так, чтобы было удобно в первую очередь клиенту. Но что для этого нужно сделать, чтобы не уйти в тупиковую ветвь развития и не превратиться в компанию по сбору данных? Ответы на этот вопрос кроются в 22-минутном видео. Также вы узнаете, как можно автоматизировать продажи, что из себя представляют робот-обработчик почты и технология MAGNETAG, которую разработал «Москабельмет», и для чего на кабельном предприятии нужен искусственный интеллект. И, конечно, познакомитесь с простыми, но важными правилами, которые помогут вам быстрее стать цифровой компанией.

Отдельная благодарность за организацию и активное освещение мероприятия Медиахолдингу «Рускабель».

Приятного просмотра!