Координационный комитет программы объединения Европы (Connecting Europe Facility, CEF)* принял решение о выделении максимального финансирования в размере € 719,7 млн на поддержку ключевых проектов в рамках реализации проекта синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы. По мнению системных операторов Латвии Augstsprieguma tīkls, Эстонии Elering AS и Литвы Litgrid финансирование со стороны ЕС обеспечит реализацию ключевых инфраструктурных проектов и позволит энергосистемам странам Балтии перейти в режим синхронной работы с европейскими энергосистемами уже в 2025 г.

Поддержка ЕС, максимальный размер которой составляет 75% от общего объема инвестиционных затрат, предоставляется для наиболее важных и уже запущенных проектов в рамках проекта синхронизации прибалтийских и европейских энергосистем. Из выделяемого ЕС финансирования € 493 млн будет направлено на строительство подводного HVDC соединения Harmony Link между Литвой и Польшей, € 166,5 млн на установку синхронных компенсаторов в энергосистемах Литвы, Латвии и Эстонии. Оставшаяся часть будет направлена на модернизацию и расширение локальных электрических сетей, обеспечивающих присоединение Harmony Link к национальным энергосистемам. В общей сложности в этом году было получено 28 заявок на выделение финансирования для реализации проектов в области энергетики в рамках программы CEF. Совместная заявка на финансирование второго этапа проекта синхронизации, поданная в конце мая текущего года системными операторами прибалтийских стран и Польши, получила наивысшую оценку. Общая стоимость проектов, включенных в заявку, среди которых был также ряд проектов, финансирование которых не является первостепенным, составила € 1,22 млрд, при этом запрошенная сумма поддержки со стороны ЕС составила € 915 млн. Ожидается, что заявка на поддержку со стороны ЕС остальных проектов модернизации сетевой инфраструктуры, реализация которых запланирована в рамках проекта синхронизации, будет направлена в CEF в следующем году. Всего в рамках программы CEF системные операторы Латвии, Эстонии, Литвы и Польши PSE получили € 979,6 млн, что составляет порядка 3/4 бюджета программы CEF текущего года, выделяемого на реализацию проектов в сфере энергетики. Сумма финансирования проекта синхронизации со стороны ЕС (с учетом ранее выделенных € 323 млн) превысила € 1 млрд. Это рекордный объем поддержки среди всех энергетических проектов, финансируемых Евросоюзом.

Официальный сайт Litgrid

* Программа ЕС по финансированию развития европейской транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктур.