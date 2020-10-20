Финансирование госпрограммы СКФО увеличат

Финансирование государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на 2021 - 2023 годы планируется увеличить, при этом скорректировав основные цели и задачи, а также ожидаемые результаты от ее реализации, следует из опубликованных во вторник материалов Счетной палаты РФ.

"По результатам анализа проекта паспорта ГП-35 (госпрограммы развития СКФО - прим. ТАСС) установлено, что одновременно с корректировкой бюджетных ассигнований внесены существенные изменения в задачи, ожидаемые результаты, целевые показатели (индикаторы). Также установлено отсутствие зависимости между объемами ресурсного обеспечения и значениями показателей, ухудшением значений показателей и многократным изменением состава показателей", - говорится в результатах проверки и анализа формирования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию государственных программ РФ.

Как следует из предоставленных Счетной палатой данных, проект паспорта госпрограммы развития СКФО предусматривает финансирование в 2021 году в размере почти 17,3 млрд рублей, в 2022 году - около 13,7 млрд рублей, в 2023 году - почти 13,8 млрд рублей. При этом финансирование будет проводиться только за счет средств федерального бюджета и будет увеличено по сравнению с утвержденной госпрограммой.

"В законопроекте финансовое обеспечение госпрограммы за счет средств федерального бюджета увеличивается по сравнению с утвержденной госпрограммой в 2021 году на 27,7% (на 3 млрд 760,9 млн рублей), в 2022 году - на 14,5% (на 1 млрд 741,7 млн рублей) и в 2023 году - на 1,7% (на 189,2 млн рублей)", - говорится в материалах.

По данным контрольного ведомства, законопроект о федеральном бюджете и паспорт госпрограммы развития СКФО предусматривают ассигнования из федерального бюджета на реализацию восьми подпрограмм госпрограммы из 12 утвержденных (то есть 66,6% от общего числа).

Изменение целей и задач

По данным Счетной палаты, в проекте паспорта госпрограммы добавлены две новые цели: сохранение и развитие курортов федерального и регионального значения, а также социальная поддержка граждан, строительство и реконструкция социальной, инженерной, спортивной, туристической и иной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

По оценке контрольного ведомства, подобные цели "не в полной мере соответствуют критериям конкретности и измеримости, так как сформулированы нечетко, допуская произвольное толкование, и их достижение невозможно проверить". Кроме того, в проекте паспорта предлагается добавить две задачи - определение границ зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод и строительство туристической, спортивной и иной инфраструктуры на территории Кавказских Минеральных Вод, а также изменить восемь уже утвержденных в действующей редакции госпрограммы задач.

Запланирована корректировка ожидаемых результатов, полученных при реализации мероприятий госпрограммы, отмечает ведомство. Так, проект госпрограммы предполагает снижение в 2025 году суммарного увеличения объема внебюджетных инвестиций, направленных на реализацию инвестпроектов программы с 49,7 млрд рублей (в действующей редакции) до чуть более чем 20 млрд рублей. Также корректировки по ожидаемым результатам, запланированным на 2025 год, касаются показателей по количеству созданных рабочих мест и прибывших в макрорегион туристов.

Кроме того, что на 2021 - 2023 годы запланировано уменьшение количества изначально утвержденных показателей и корректировка их состава. Одновременно в этим в 2021 году планируется включение в госпрограмму четырех новых показателей: двух, касающихся помощи пострадавшим в теракте в Беслане; количество участков зон горно-санитарной охраны курортов Кавказских Минеральных Вод, границы которых установлены и сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости; уровень технической готовности исполнения проектной документации в отношении каждого объекта строительства (реконструкции) на территории субъекта СКФО.

Кроме того, по информации Счетной палаты, в 2020 году начинает действовать новый показатель: уровень технической готовности объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный".