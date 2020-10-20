На Новотроицкой ГЭС Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») после капитального ремонта введен в работу гидроагрегат мощностью 1,84 МВт. Проведенные работы позволили повысить надежность и эксплуатационные характеристики турбины, гидрогенератора и вспомогательного оборудования.

Гидроагрегат № 2 был остановлен для проведения ремонта 25 августа 2020 года. За время ремонта на нем были произведены следующие работы: выполнен ремонт турбины и лопастей рабочего колеса, произведена регулировка турбинного подшипника и направляющего аппарата. Отремонтированы электрическая и механическая части генератора. Выполнен ремонт системы торможения, системы регулирования гидроагрегата, маслонапорной установки, системы технического водоснабжения и пожаротушения, проведена ревизия системы возбуждения.

Ремонтная кампания в течение 2020 года выполняется в соответствии с графиком, согласованным с Системным оператором. На сегодняшний день выполнены капитальные ремонты четырёх гидроагрегатов на четырёх гидроэлектростанциях: ГАЭС, ГЭС-2, Сенгилеевской и Новотроицкой ГЭС.