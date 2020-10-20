В первый день Форума «Открытые инновации» состоялось несколько дискуссий, посвященных пандемии и ее влиянию на человека, общество, а также городскую и экономическую среду. Мероприятие проходит в онлайн режиме с 19 по 21 октября.

Президент России Владимир Путин в своем приветствии поздравил всех участников «Открытых инноваций» с 10-летием проекта «Сколково» и пожелал конструктивного и содержательного общения.

В первый день Форума речь шла об изменениях среды взаимодействия и образа жизни человека, а также приобретаемых им new skills в процессе перехода в цифровое пространство.

На открытии Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг отметил, что давно запланированное мероприятие пришлось проводить онлайн, но даже в таком варианте удается сохранить исключительный сколковский дух содержательного общения.

Виктор Вексельберг, Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково»:

«Все, что сейчас происходит, – это настоящее изменение мироустройства. В ближайшем будущем появятся и уже появляются новые форматы общения, новые технологические решения, поменяется отношение к системе здравоохранения в связи с переосмыслением значимости и роли человеческой жизни, и реализовано это будет в мире цифровых трансформаций. Цифровые технологии войдут в нашу обычную каждодневную жизнь».

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович обратил внимание на тренд деглобализации – в то время, когда нужно работать друг с другом, а не бороться.

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»:

«В мире много эгоизма, в мире много собственных интересов, и зачастую технологии используются не для создания лучшего мира, а для победы в конкурентной борьбе, для достижения доминирования. К сожалению, в будущем все будет продолжаться именно так, если мы не будем искать решения, новые подходы, которые позволят постепенно менять мир к лучшему».

Член Совета Директоров Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен на сессии «Human resources в новой реальности. Восстание машин или вынужденный прогресс?» рассказал о новой повестке: в связи с пандемией, показавшей, насколько слаб и уязвим человек, многие работодатели готовы отказаться от сотрудников, предпочитая максимальную автоматизацию рутинных процессов. В ближайшее время без работы могут остаться порядка 25 миллионов человек.

Пекка Вильякайнен, член Совета Директоров Фонда «Сколково»:

«Пандемия привела к ускоренному оцифровыванию мира. Сейчас я нахожусь в Хельсинки, но могу выйти на связь с человеком в Москве без сбоев, это очень эффективно и продуктивно. Это норма, в которой мы с вами живем сегодня. Может, не нужно будет столько водителей и пилотов, ассистентов для организации рабочих моментов, список подобных работ может быть бесконечен. Эта ситуация повлияет на сферу образования, миллионам придется переучиваться».

Участники дискуссии «Цифровой город и умный девелопмент. Как будет меняться городская среда благодаря новым городским технологиям» согласились с тем, что комфортная городская среда – это в первую очередь безопасная. Пандемия сместила социум к основанию пирамиды потребностей Маслоу, ради безопасности в цифровом городе внедряются системы видеоаналитики, сбора данных и т.п. Но пока еще остается неурегулированным правовой аспект внедрения подобных решений.

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»:

«Вертикальные городские сервисы генерируют огромное количество данных от вендоров, разработчиков, и уже стала очевидной недостаточность законодательной базы. В скором времени базами данных смогут обмениваться смежники: строители, энергетики, коммунальщики – все эти гигантские массивы данных будут нужны в онлайне, и в ближайшие три года нам предстоит научиться их обрабатывать, анализировать, защищать совместно с Центром прикладных исследований».

Темой второго дня Форума «Открытые инновации» 20 октября станет SurvivalEconomy. Посетить деловую и выставочную программу форума можно на официальном сайте: https://openinnovations.ru/