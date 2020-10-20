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В Чите завершат строительство промышленного парка в 2023 году

В Чите завершат строительство промышленного парка в 2023 году

20 октября 2020, 12:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТОР ЗАБАЙКАЛЬЕ
Отрасль: Строительство 

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Строительство промышленного парка "Кадалинский", который входит в территорию опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", завершат в Чите в 2023 году, сообщила во вторник пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Работу по строительству промышленного парка "Кадалинский" планируют завершить в Забайкалье в 2023 году. Подписан план-график создания объекта. На данный момент есть порядка семи проектов в этот промышленный парк. Здания будут сдавать в аренду инвесторам по льготным ставкам. Отдельный акцент планируется сделать на бизнес в информационных технологиях", - говорится в сообщении.

Пока участок под строительство парка находится в стадии передачи в собственность Корпорации развития Дальнего Востока. Заключить контракты на возведение первой очереди планируется до конца года.

ТОР "Забайкалье" создана в августе 2019 года. Это стало возможным после того, как в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. По данным краевых властей, ее резидентами уже стали 15 компаний, объем заявленных инвестиций составляет порядка 131 млрд рублей, трудоустроить планируется более 5 тыс. местных жителей. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

В числе проектов, которые уже вошли в ТОР, освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе.

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Компания: ТАСС

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