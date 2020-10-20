В Крыму к 2023 году построят первый комплекс по утилизации ТКО

Первый комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) построят в Белогорском районе Крыма к 2023 году, общая сумма инвестиций составит более 400 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

"В Белогорском районе инвестор к 2023 году построит первый комплекс по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО. Общая сумма инвестиций в проект - 416 млн рублей", - сказал он.

По его словам, Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым также одобрил строительство в Ленинском районе и в Судаке автозаправочных комплексов. Сумма инвестиций составит 220 млн рублей и 120 млн рублей соответственно.

Ворона отметил, что по итогам девяти месяцев 2020 года в республике одобрено 17 новых инвестпроектов с объемом заявленных инвестиций порядка 2,6 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Сроки реализации проектов составляют в среднем от двух до пяти лет. Наиболее востребованными у инвесторов являются сельское хозяйство, санаторно-курортный комплекс и строительство.

В настоящее время в Крыму реализуются 186 инвестиционных проектов на общую сумму 156,3 млрд рублей. Их реализация даст республике 13,4 тыс. рабочих мест.

В 2019 году в регионе началась реализация 20 проектов, сумма инвестиций составит 3,7 млрд рублей, создается более 500 рабочих мест.

Ситуация с отходами

Проблема вывоза и утилизации отходов в Крыму - наследие украинского периода, когда необходимая для этого инфраструктура была утрачена, а новая не создавалась. Пока проблема сбора и утилизации ТБО стоит на полуострове очень остро - полигонов для их сбора не хватает, мусороперерабатывающих заводов нет. На начало 2020 года деятельность по размещению ТКО осуществляют девять полигонов, остаточный срок эксплуатации которых - от двух месяцев до семи лет. Их наполняемость составляет от 33,2% до 95%, большинство из них эксплуатируются с 1970-х годов.