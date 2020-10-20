 
Инвестиции (проекты)

В Крыму к 2023 году построят первый комплекс по утилизации ТКО

В Крыму к 2023 году построят первый комплекс по утилизации ТКО

20 октября 2020, 10:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
172

Первый комплекс по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) построят в Белогорском районе Крыма к 2023 году, общая сумма инвестиций составит более 400 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.

"В Белогорском районе инвестор к 2023 году построит первый комплекс по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО. Общая сумма инвестиций в проект - 416 млн рублей", - сказал он.

По его словам, Совет по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым также одобрил строительство в Ленинском районе и в Судаке автозаправочных комплексов. Сумма инвестиций составит 220 млн рублей и 120 млн рублей соответственно.

Ворона отметил, что по итогам девяти месяцев 2020 года в республике одобрено 17 новых инвестпроектов с объемом заявленных инвестиций порядка 2,6 млрд рублей, будет создано более 500 рабочих мест. Сроки реализации проектов составляют в среднем от двух до пяти лет. Наиболее востребованными у инвесторов являются сельское хозяйство, санаторно-курортный комплекс и строительство.

В настоящее время в Крыму реализуются 186 инвестиционных проектов на общую сумму 156,3 млрд рублей. Их реализация даст республике 13,4 тыс. рабочих мест.

В 2019 году в регионе началась реализация 20 проектов, сумма инвестиций составит 3,7 млрд рублей, создается более 500 рабочих мест.

Ситуация с отходами

Проблема вывоза и утилизации отходов в Крыму - наследие украинского периода, когда необходимая для этого инфраструктура была утрачена, а новая не создавалась. Пока проблема сбора и утилизации ТБО стоит на полуострове очень остро - полигонов для их сбора не хватает, мусороперерабатывающих заводов нет. На начало 2020 года деятельность по размещению ТКО осуществляют девять полигонов, остаточный срок эксплуатации которых - от двух месяцев до семи лет. Их наполняемость составляет от 33,2% до 95%, большинство из них эксплуатируются с 1970-х годов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Финансирование госпрограммы СКФО увеличат
В Чите завершат строительство промышленного парка в 2023 году
Астраханская область получит почти 2,8 млрд рублей на создание портовой ОЭЗ до 2022 года
На Михеевском медном руднике введут глубокие горизонты

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
ККЗ / Кабель по ГОСТ
+