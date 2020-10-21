АО «Мособлэнерго» за 3 квартала 2020 года на территории Подмосковья отремонтировало 216 км и построило 267 км кабельных и воздушных линий электропередачи в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, реализуемых в компании для повышения надёжности и качества электроснабжения потребителей. Несмотря на сложившуюся в Подмосковье эпидемиологическую ситуацию, связанную с COVID-19, работы производятся строго по установленному графику по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.



По программе капитального ремонта АО «Мособлэнерго» с начала текущего года проведена замена 593 км проводов на воздушных линиях электропередачи. Изменения коснулись тех участков сети, где до капитального ремонта использовался неизолированный провод. В настоящее время он заменен на современный СИП, который значительно повышает надежность работы электросети и позволяет сокращать потери при передаче электроэнергии. Также в рамках программы капремонта приведены в порядок здания 239 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Также отремонтировано 90 единиц подстанционного оборудования.



Реконструкция и строительство объектов проводятся в соответствии с инвестиционной программой АО «Мособлэнерго», а также в рамках выполнения обязательств компании по договорам технологического присоединения к электрическим сетям. В текущем году АО «Мособлэнерго» на территории Подмосковья построило и реконструировало 267,84 км воздушных и кабельных линий электропередачи общей мощностью 123 МВА, а также 121 подстанцию различного типа общей трансформаторной мощностью 36,4 МВА.



Реализация программы капитального ремонта и инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» проводится в течение всего года. Однако большая часть работ выполняется перед началом отопительного сезона.