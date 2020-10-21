21 октября в Мурманске на головном универсальном атомном ледоколе «Арктика» ФГУП «Атомфлот» прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Российской Федерации.

В торжественной церемонии принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов и другие.

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Это подтверждение абсолютного и бесспорного лидерства Российской Федерации в Арктическом регионе. Мы ожидаем закладку еще одного атомного ледокола «Чукотка» в ближайшее время. А на верфях дальневосточного завода «Звезда» будет заложен сверхмощный атомный ледокол «Лидер» - сказал он.

На борту атомохода состоялась церемония подписания акта приема-передачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» проекта 22220. В ней приняли участие Юрий Борисов, Алексей Лихачев, Алексей Рахманов. Подписи под актом приема-передачи поставили Мустафа Кашка и Алексей Кадилов.

«Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» открывает серию судов, которые определят будущее Северного морского пути, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Атомоходы проекта 22220 соответствуют высоким требованиям безопасности для работ в Арктическом регионе. Технические характеристики атомных ледоколов отвечают запросам наших партнеров: мощность, автономность и надежность».

Для справки:

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 построен АО «Балтийский завод» по заказу Госкорпорации «Росатом» (закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск судна на воду – 16 июня 2016 года). В настоящее время ведется строительство серийных универсальных атомных ледоколов «Сибирь», «Урал» и «Якутия».

Основные характеристики судна: длина - 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина - 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта - 15,2 метра, мощность - 60 МВт (на валах); скорость хода - 22 узла (по чистой воде), осадка - 10,5 метра/8,65 метра; максимальная ледопроходимость - 2,9 метра; водоизмещение - 33 540 тонн; расчетный срок службы - 40 лет; численность экипажа - 53 человека. Двухосадочная конструкция универсального атомного ледокола позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея (Дудинское направление) и Обской губы.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реактора нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. «РИТМ-200» - инновационная, не имеющая зарубежных аналогов и полностью отечественная разработка конструкторского бюро «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород, входит в состав АО «Атомэнергомаш»). Она была спроектирована на основе опыта создания и эксплуатации реакторных установок атомных ледоколов с учетом современных тенденций развития мировой атомной энергетики. Это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. «РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее предшественников, соответственно, дешевле, занимает меньше места на судне и экономически эффективнее. Конструктивно такое решение достигнуто за счет применения интегральной компоновки.

12 октября ледокол завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Судно ошвартовалось у причалов базы ФГУП «Атомфлот». За 21 сутки атомоход проекта 22220 преодолел около 4800 морских миль. Во время перехода атомный ледокол специально вышел к географической точке Северного полюса, чтобы специалисты смогли собрать максимальный объем информации о работе атомного ледокола в ледовых условиях. Полученные результаты подтверждают проектные характеристики судна. На 50% мощности атомный ледокол преодолел все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе. Этого удалось достигнуть благодаря уникальным обводам корпуса судна.