Сбербанк предоставил девелоперу "Ленрусстрой" 2,3 миллиарда рублей кредита для строительства нового дома в Ленинградской области, говорится в сообщении банка.

Как указывается в нем, дом построят на территории ЖК "Новое Горелово" общей площадью около 446 тысяч "квадратов", расположенного на южной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уточняется, что срок кредита составляет три года.

По данным сайта компании, корпорация "Ленрусстрой" работает на строительном рынке Северо-Запада России, ее первый проект стартовал в 2001 году.