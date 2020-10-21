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Сбербанк выделил 2 млрд рублей для строительства дома в Ленобласти

Сбербанк выделил 2 млрд рублей для строительства дома в Ленобласти

21 октября 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Сбербанк предоставил девелоперу "Ленрусстрой" 2,3 миллиарда рублей кредита для строительства нового дома в Ленинградской области, говорится в сообщении банка.

Как указывается в нем, дом построят на территории ЖК "Новое Горелово" общей площадью около 446 тысяч "квадратов", расположенного на южной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уточняется, что срок кредита составляет три года.

По данным сайта компании, корпорация "Ленрусстрой" работает на строительном рынке Северо-Запада России, ее первый проект стартовал в 2001 году.

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Компания: РИА Новости

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