НПП «СпецТек» и «Софтвер Лабс» объявляют о начале тестовой эксплуатации информационной системы поддержки производства на заводе ГК «Би Питрон». Система имеет ядро на основе TRIM и пользовательские приложения с Web-интерфейсом.

Одно из направлений деятельности ГК «Би Питрон» — разработка и производство бортовых кабельных сетей для авиации, судостроения, аэрокосмической, наземной боевой и некоторых других видов техники. Компания располагает собственным заводом в Ленинградской области (г. Выборг), выступает разработчиком и интегратором аппаратных решений для кабельных сетей в законченных изделиях — электрических жгутах и кабелях линий связи. На сборочном производстве жгутов и кабелей занято более 200 человек.

До внедрения информационной системы прозрачность информационного потока вокруг производственного процесса оценивалась сотрудниками компании как довольно низкая.

«Данные о дефектах и отказах изделий поступали по телефону, фиксировались на бумажном носителе или в таблицах Excel, иногда терялись. Управление доступом к ним было невозможно, статус их обработки был непрозрачен, а внедрение корректирующих мер по каждому инциденту не поддавалось оперативному контролю», — отметила Екатерина Чуприна, ведущий специалист компании «Софтвер Лабс».

В этой связи на заводе «Би Питрон» был инициирован проект внедрения информационной системы, обеспечивающей поддержку производственного процесса. Ядром системы стал программный комплекс TRIM, а исполнителем проекта — компания НПП «СпецТек», разработчик TRIM, профессиональный консультант в области управления физическими активами организации.

Первоначально, в 2016 году, был выполнен небольшой пилотный проект для диспетчера производства. Затем, уже в 2017 году, реализована интеграция TRIM с системой управления конструкторской и технологической документацией «SmarTeam», из которой в TRIM загружаются технологические документы по выпускаемым изделиям: маршрутно-сопроводительные карты (МСК). Каждая МСК относится к конкретному выпускаемому изделию и содержит операции сборки и контроля (от 10 до нескольких сотен).

В 2017 году реализована информационная поддержка процесса оперативной доводки изделий по данным с производства. Соответствующий программный модуль получил название «Оперативный журнал», по аналогии с бумажным документом, применявшимся для этих целей ранее.

В 2019 году было принято решение о расширении системы поддержки производства, в частности, за счет реализации модуля «Журнал регистрации несоответствий». Он обеспечивает информационное сопровождение процесса технического контроля, а также обработки дефектов, допущенных монтажниками при сборке изделия или выявленных непосредственно на производстве. Для этого модуль реализует Web-интерфейс к соответствующим функциям TRIM.

Значительное развитие система поддержки производства получила в виде «Журнала учета», через который происходит распределение заказов на производство по цехам и производственным участкам, а также ответственным технологам, производится контроль допуска замен комплектующих и дефицита при комплектации.

Отдельной большой работы потребовала задача регистрации операций сборки и контроля с целью отображения статуса готовности изделия в реальном времени, а также учета времени, фактически затраченного на изготовление изделия. Результатом этой работы стала специальная версия приложения для планшетных компьютеров. Для отображения текущего статуса по изделиям и заказам на производство была разработана «Диаграмма готовности».