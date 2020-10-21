Заседание расширенного состава инвестиционного комитета ГУП РК «Крымэнерго» проходило под председательством Генерального директора Игоря Кориня. Участники мероприятия обсудили реализацию наиболее важных для социальной инфраструктуры полуострова инвестиционных проектов, влияющих на надежность энергоснабжения полуострова, и готовность Предприятия к прохождению осенне-зимнего периода.

Целью мероприятия является выработка предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с реализацией инвестиционной программы ГУП РК «Крымэнерго» в 2020 году по тарифу «Передача Республика Крым», а также для формирования экспертной позиции по вопросам, затрагивающим проблематику исполнения данной инвестпрограммы.

В заседании приняли участие руководители департаментов, служб и подразделений ГУП РК «Крымэнерго», непосредственно задействованных в исполнении инвестпрограммы.

Участники заседания обсудили вопросы эффективности исполнения включенных в инвестпрограмму проектов, оптимизации расходов, эффективности использования имеющихся мощностей, повышения уровня социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности всей Республики Крым.

Генеральный директор Игорь Коринь подчеркнул, что основная цель для всего Предприятия на ближайшее будущее – устранение отставания по срокам реализации важных для социальной инфраструктуры полуострова инвестиционных проектов.