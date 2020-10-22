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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ "Угольная – Усьва" на северо-востоке Прикамья

Энергетики филиала Россети Урал - Пермэнерго выполнили реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ Угольная – Усьва на северо-востоке Прикамья

22 октября 2020, 14:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала «Пермэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ «Угольная-Усьва».

Данная ЛЭП эксплуатируется с 1951 года. При разработке проекта реконструкции было учтено нахождение энергообъекта в зоне повышенного гололедообразования, а также наличие здесь существенных ветровых нагрузок.

В рамках реконструкции линии электропередачи был выполнен демонтаж устаревших деревянных опор и провода. Взамен установлено 70 новых стальных и железобетонных опор, в том числе 13 анкерных. Также смонтировано более 63 км современного сталеалюминиевого провода. Кроме того, на ЛЭП размещено почти 6 километров грозозащитного троса, предназначенного для защиты линии от прямых попаданий молнии. Он прочен и устойчив к коррозии.

Проведение работ осложнялось тем, что воздушная линия проходит по лесистой и сильно пересеченной местности с серьезным перепадом высот. 

На финансирование мероприятий по реконструкции воздушной линии электропередачи 35 кВ «Угольная-Усьва» в рамках инвестиционной программы компании «Россети Урал» направлено более 100 миллионов рублей.

Реконструкция ВЛ 35 кВ «Угольная – Усьва» позволит повысить надежность электроснабжения населенных пунктов Шумихинского и Юбилейнинского сельских поселений Гремячинского городского округа. 

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