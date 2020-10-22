"Лиотех" стал партнером "Россетей"

Компания «Россети Московский регион» выступила интегратором решений по источникам бесперебойного питания, собрав в один проект «Цифровое качество электроснабжения» партнеров — компании, которые занимаются производством и внедрением накопителей энергии для разных уровней потребителей. Одним из партнеров проекта выступил «Лиотех», который будет обеспечивать заказчиков «Россетей» источниками бесперебойного питания.

Теперь клиенты «Россети Московский регион» могут воспользоваться услугой подбора и заказа накопителей электроэнергии и источников бесперебойного питания для установки в своих офисах, домах, предприятиях. Выбор будет основан на четких параметрах помещения, необходимой дополнительной мощности и ценовых предпочтений.

Накопители энергии на базе литий-ионных аккумуляторов все чаще используются в качестве источников бесперебойного питания как для частных, так и для промышленных пользователей. Это дает возможность уменьшить потребляемую мощность в период пикового потребления, накапливать и использовать энергию от альтернативных источников, повысить надежность электроснабжения.

Во всем мире в сфере промышленных источников бесперебойного питания сейчас осуществляется переход от использования свинцово-кислотных аккумуляторов к литий-ионным, которые имеют ряд преимуществ по сравнению со своими устаревшими аналогами: более длительный срок службы, меньший вес и габариты, меньшая стоимость обслуживания, широкие возможности для мониторинга. Литий-ионные аккумуляторы также менее чувствительны к колебаниям температуры.

Эффективная емкость литий-ионных батарей в 2–3 раза выше, чем у свинцово-кислотных, а величина удельной запасаемой энергии — в 2–5 раз больше. Это позволяет компактно размещать оборудование, что принципиально важно при построении систем, рассчитанных на высокую энергоемкость.

В числе недавно завершенных проектов «Лиотех» в сегменте ИБП — системы бесперебойного питания в бизнес-центре «Принципал Плаза» (суммарная емкостью 240 кВт·ч) и в компании «Полиметалл» (емкостью 120 кВт·ч). Также в конце 2019 года «Лиотех» выиграл тендер на производство систем бесперебойного питания с литий-ионными аккумуляторами для Сбербанка. Ранее «Лиотех» установил источник бесперебойного питания на Белорусском вокзале в Москве.

«Россети Московский регион» провели два вебинара по теме использования источников бесперебойного питания в электротехническом хозяйстве крупных предприятий, государственных учреждениях и бытовых нуждах. В вебинарах приняли участие партнеры проекта «Цифровое качество электроснабжения». В числе них — представители компаний ООО «Литэко», ООО «Системотехника», ООО «Уаттс Бэтэри».

ООО «Лиотех-Инновации» — дочернее предприятие АО «РОСНАНО». Компания является единственным в России промышленным производителем литий-ионных аккумуляторов. Построенный в Новосибирской области завод «Лиотех» полностью соответствует всем нормам технологической и экологической безопасности. Запуск производства был осуществлен в декабре 2011 года, проектная мощность предприятия — более 1ГВт·ч. Сферы применения продукции — электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.