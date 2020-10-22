КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020
22 октября 2020, 16:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МОСКВА
Отрасль: Строительство
Решение о внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в целях обеспечения комплексного и устойчивого развития территории производственной зоны № 62 «Теплый Стан» было принято 22 октября на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Москве активно реализуются проекты комплексного развития территорий, которые существенно преображают облик города. На месте невостребованных промзон появляются новые высокотехнологичные предприятия, бизнес-центры, а также современная инфраструктура. Объем инвестиций на реализацию проекта составит 13,6 млрд руб. В результате будет создано почти четыре тысячи рабочих мест, а ежегодный планируемый бюджетный эффект для города превысит 1,4 млрд рублей», – отметил заместитель мэра.
В результате редевелопмента территории промзоны на ней появятся объекты производственного и общественного назначения.
«В рамках проекта будет реорганизована территория площадью 16,78 га. Сейчас здесь расположены склады, стоянка автотехники, а часть территории не используется. На их месте появятся объекты производственного и общественного назначения общей площадью почти 205 тысяч квадратных метров. Производственная застройка займет более 56 тысяч квадратных метров, а на долю общественных объектов придется около 150 тысяч квадратных метров», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Для справки:
Механизм комплексного развития территорий предусматривает возможность реализации проекта как по инициативе правообладателя территории, так и по инициативе Правительства Москвы.
В случае, если в течение 6 месяцев после принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе Правительства Москвы правообладатель не реализует свое право на комплексное развитие территории, то город вправе объявить аукцион для привлечения на территорию инвестора или самостоятельно реализовать проект.
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