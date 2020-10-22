Венгерская компания Photon Energy Solutions*, объявила о завершении строительства и подключении к национальной энергосистеме 2 из 10 СЭС, планируемых к строительству в г. Пюшпёкладань (Püspökladány). Новые СЭС общей мощностью 2,8 МВт занимают площадь более 4,3 га. Как ожидается, годовая выработка станций составит около 4,1 ГВт*ч.

Эксплуатировать новые электростанции будут 2 дочерние компании Photon Energy Solutions, владеющие лицензией на получение льготных тарифов (за счет контрактов на разницу при продаже электроэнергии на спотовом рынке) в размере около € 93 ($ 109) за МВт*ч. Максимальный объем продажи электроэнергии по льготным тарифам для каждой из СЭС составляет 38 400 МВт*ч на период 17 лет и 11 месяцев. Ожидается, что совокупный годовой доход 2-х СЭС в г. Пюшпёкладань составит $ 448 тыс.

Еще 8 СЭС общей мощностью 11,3 МВт в настоящее время находятся на завершающей стадии строительства. Ввод в эксплуатацию 6 следующих СЭС планируется осуществить в конце октября 2020 г., а ввод в эксплуатацию последних 2 станций запланирован на конец ноября 2020 г. После ввода в эксплуатацию всех 10 СЭС установленная мощность генерирующих активов Photon Energy в Венгрии увеличится до 37,8 МВт, а суммарный портфель генерирующих активов холдинга до 63,4 МВт.

Информационно-аналитический ресурс PEi

* Дочерняя компания энергохолдинга Photon Energy N.V., специализирующегося в области солнечной энергетики.