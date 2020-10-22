Предприятия угольной промышленности Ростовской области инвестируют в развитие производства около 25 млрд рублей до 2035 года. Об этом в четверг сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"Предприятия угольной промышленности Ростовской области до 2035 года планируют направить на модернизацию и создание производств по глубокой переработке угля порядка 25 млрд рублей", - говорится в распространенном сообщении.

В 2020 году предприятия отрасли, по словам заместителя губернатора - министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина, инвестировали в развитие своих производств более 830 млн рублей. "По состоянию на 10 октября 2020 года угольные компании Ростовской области добыли более 4 млн тонн угля. Увеличение добычи будет достигнуто за счет реконструкции имеющихся мощностей по добыче и переработке угля на действующих шахтах "Дальняя", "Обуховская", "Шерловская-Наклонная" и "Садкинская", - отметил Сорокин.

В управлении информационной политики регионального правительства напомнили, что в июне правительство РФ утвердило программу развития угольной промышленности, рассчитанную до 2035 года. В рамках ее реализации запланировано поэтапное увеличение ежегодного объема добычи угля в Ростовской области с 2020-го по 2025 год - до 7 млн тонн, а с 2025-го по 2035 год - до 9 млн тонн.

В июне Сорокин сообщал ТАСС, что новым центром добычи угля в Ростовской области, создание которого предусмотрено программой развития угольной промышленности, может стать Сулино-Садкинское месторождение антрацита, расположенное на территории Белокалитвинского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов. Регион располагает 6,5 млрд тонн разведанных угольных ресурсов, в том числе 400 млн тонн антрацита. Сейчас в регионе действуют пять угледобывающих предприятий, на которых трудятся 6 тыс. человек.