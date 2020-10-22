 
Модернизация

За год "Россети" отремонтировали почти 1500 электросетевых объектов Дагестана

За год Россети отремонтировали почти 1500 электросетевых объектов Дагестана

22 октября 2020, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
213

Итоги работ были подведены в ходе рабочей поездки в республику первого заместителя генерального директора - главного инженера компании Андрея Майорова. Он также посетил Ахтынские РЭС и провёл Штаб по реализации Программы снижения потерь электроэнергии в СКФО.  

Работы осуществлялись в 2019-2020 гг. в рамках ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ», а также второго этапа Всероссийских Учений энергетиков. Общий объём инвестиций - 1,7 млрд рублей. В том числе проведён ремонт порядка 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ. 

Эти мероприятия позволят существенно повысить качество и надёжность энергоснабжения потребителей Республики. Модернизация электросетевого комплекса Дагестана по-прежнему находится на особом контроле руководства «Россетей».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Энергетики реконструируют электрические сети
Потребители Чернышковского района Волгоградской области обеспечены надежным электроснабжением
Энергетики филиала
Белгородэнерго выделил 4 МВт мощности спортивной арене на 10 тысяч зрителей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно