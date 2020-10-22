Итоги работ были подведены в ходе рабочей поездки в республику первого заместителя генерального директора - главного инженера компании Андрея Майорова. Он также посетил Ахтынские РЭС и провёл Штаб по реализации Программы снижения потерь электроэнергии в СКФО.

Работы осуществлялись в 2019-2020 гг. в рамках ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ», а также второго этапа Всероссийских Учений энергетиков. Общий объём инвестиций - 1,7 млрд рублей. В том числе проведён ремонт порядка 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ.



Эти мероприятия позволят существенно повысить качество и надёжность энергоснабжения потребителей Республики. Модернизация электросетевого комплекса Дагестана по-прежнему находится на особом контроле руководства «Россетей».