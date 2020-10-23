В рамках форума «Россети Ленэнерго» поделились опытом внедрения цифровых решений в работу электросетевого комплекса и создания условий для организации удаленной работы сотрудников.

Заместитель генерального директора «Россети Ленэнерго» Павел Дьяков рассказал о цифровой трансформации в электросетевой отрасли, переходе компании к автоматизированной модели управления процессами и применении инновационных сервисов связи.

«Чем дальше мы идем по пути автоматизации, тем эффективнее становится процесс выверки данных. Мы строим единый центр управления сетями, который дает возможность управлять оборудованием дистанционно, видеть все наши подстанции и производить оперативные переключения. Для упрощения процедур, связанных с технологическим присоединением потребителей, была внедрена автоматизированная система, обрабатывающая поступающие заявки и способная за несколько минут предоставить всю информацию, необходимую для подключения», – рассказал участникам Павел Дьяков.

Еще одна тема форума – удаленная работа и ее долгосрочные эффекты. В обсуждении приняли участие представители крупных компаний и государственных органов – комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, а также городской инспекции труда.

«В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки мы ещё в начале года перевели максимально возможное количество офисных сотрудников на дистанционный режим работы. Сейчас в компании в пилотном режиме работают специальные зоны коворкинга. Заключены первые трудовые договоры с дистанционными сотрудниками. Для оперативного персонала, который обеспечивает бесперебойное энергоснабжение предприятий, социальных и инфраструктурных объектов, сформирован график дежурств и «чистых» смен, все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, во избежание распространения вирусных инфекций проходят регулярное тестирование», – отметила заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Ленэнерго» Снежана Китаева.

Представитель компании также рассказала о разработке проекта «Цифровой сотрудник» и поделилась с участниками форума опытом по внедрению курса обучения дистанционному менеджменту, который помогает выстраивать работу коллектива в удаленном режиме.

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