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русский водород, электродельфины и история развития "Пластполимер"
23 октября 2020, 16:25
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика
Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил о ходе ремонтной кампании в макрорегионе на совещании, которое прошло в Магасе под руководством заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака.
За 9 месяцев «Россети» снизили аварийность в электросетях СКФО на 10% к аналогичному показателю 2017 года. На начало октября программа ТОиР выполнена на 109% от плана. По основной номенклатуре оборудования работы завершены.
Проведено 135 пробных плавок гололёда на воздушных линиях электропередачи. Сформирован резерв оборудования, подготовлено 26 мобильных источников электроснабжения (в сумме – 2,45 МВт). Доукомплектованы аварийные запасы «Чеченэнерго» и «Дагэнерго» (более чем на 187 млн рублей в стоимостном выражении).
В этом году в регионах Северного Кавказа завершается несколько крупных мероприятий инвестиционной программы – всего будет введено в работу 1 262 МВА трансформаторной мощности и 703 км ЛЭП.
Ключевые проекты:
В регионах СКФО группа «Россети» представлена компаниями «Россети ФСК ЕЭС» и «Россети Северный Кавказ». Общая численность производственного персонала – 15 400 человек (624 бригады), парк спецтехники – около 3 100 единиц. В обслуживании находятся 904 подстанции 35 кВ и выше, 29 638 трансформаторных подстанций, 138 700 км ЛЭП разных классов напряжения.
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