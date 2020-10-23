Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил о ходе ремонтной кампании в макрорегионе на совещании, которое прошло в Магасе под руководством заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака.

За 9 месяцев «Россети» снизили аварийность в электросетях СКФО на 10% к аналогичному показателю 2017 года. На начало октября программа ТОиР выполнена на 109% от плана. По основной номенклатуре оборудования работы завершены.

Проведено 135 пробных плавок гололёда на воздушных линиях электропередачи. Сформирован резерв оборудования, подготовлено 26 мобильных источников электроснабжения (в сумме – 2,45 МВт). Доукомплектованы аварийные запасы «Чеченэнерго» и «Дагэнерго» (более чем на 187 млн рублей в стоимостном выражении).

В этом году в регионах Северного Кавказа завершается несколько крупных мероприятий инвестиционной программы – всего будет введено в работу 1 262 МВА трансформаторной мощности и 703 км ЛЭП.

Ключевые проекты:

Строительство магистрального транзита 500 кВ «Невинномысск – Алания» и подстанции 500 кВ «Алания» для передачи мощности Ростовской АЭС и Ставропольской ГРЭС в Северо-Кавказскую энергосистему;

Строительство магистрального транзита 330 кВ «Артём – Дербент», реконструкция подстанции 330 кВ «Дербент», установка второго автотрансформатора 125 МВА на подстанции 330 кВ «Артём» для решения проблемы дефицита мощности на юге Дагестана;

Строительство воздушной линии 110 кВ «Плиево-новая – ЗКРП» для выдачи мощности Грозненской ТЭС;

Реконструкция подстанции 110 кВ «Головная» для технологического присоединения Усть-Джегутинской малой ГЭС на реке Кубань;

Реконструкция подстанции 110 кВ «Южная» с заменой двух трансформаторов.

В регионах СКФО группа «Россети» представлена компаниями «Россети ФСК ЕЭС» и «Россети Северный Кавказ». Общая численность производственного персонала – 15 400 человек (624 бригады), парк спецтехники – около 3 100 единиц. В обслуживании находятся 904 подстанции 35 кВ и выше, 29 638 трансформаторных подстанций, 138 700 км ЛЭП разных классов напряжения.