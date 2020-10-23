РусГидро приступило к замене первого гидроагрегата Майнской ГЭС

На Майнской ГЭС приступили к замене гидроагрегата со станционным номером 3. Это первый из трех гидроагрегатов станции, которые будут полностью обновлены в рамках реализации Программы комплексной модернизации ГЭС РусГидро.

Гидроагрегаты Майнской ГЭС были введены в эксплуатацию более 30 лет назад, в 1984-1985 годах. Они отработали нормативный срок службы и достигли высокой степени износа. Проект модернизации Майнской ГЭС предусматривает полную замену гидроагрегатов. Пуск первой обновленной машины намечен на конец 2021 года, завершить замену оборудования планируется в конце 2023 года.

Поставщики оборудования для модернизации Майнской ГЭС были определены по результатам конкурсных процедур, ими стали российские предприятия. Новые гидрогенераторы поставляет новосибирское предприятие «ЭЛСИБ». На заводах расположенного в Санкт-Петербурге концерна «Силовые машины» изготавливаются новые гидротурбины.

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменено устаревшее открытое распределительное устройство на современное элегазовое оборудование закрытой компоновки (КРУЭ) 220 кВ, а также генераторные выключатели, системы возбуждения генераторов и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов станции.

Майнская ГЭС мощностью 321 МВт находится в Хакасии, на реке Енисей. Она расположена ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС позволяет регулировать колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС нашей страны может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 47 млрд кВт.ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 105 гидротурбин, 85 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.