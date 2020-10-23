 
Инвестиции (проекты)

С инвесторами игорной зоны "Приморье" заключены соглашения на более 62 млрд рублей

С инвесторами игорной зоны Приморье заключены соглашения на более 62 млрд рублей

23 октября 2020, 10:44
Рубрика: Инвестиции
Метки: КРПК, ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
114

Корпорация развития Приморского края (КРПК) заключила семь соглашений с инвесторами интегрированного развлекательного курорта "Приморье" с общим объемом вложений более 62 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор КРПК Игорь Трофимов.

"На сегодня заключено семь инвестиционных соглашений, с общим объемом инвестиций более 62 млрд рублей, <...> это все гостинично-развлекательные комплексы, в том числе с развлекательной инфраструктурой. География инвесторов достаточно обширна, естественно, у нас есть российские инвесторы, <...> есть инвесторы из Гонконга, <...> Камбоджи, <...> очень активно интересуются нашим проектом инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, это Корея, Япония. Мы ориентируемся, что общая инвестиционная емкость проекта примерно 117 млрд рублей, из них 62 млрд рублей уже заключено, на остальной пул, более 50 млрд рублей, у нас есть переговоры с конкретными операторами игорного бизнеса", - сказал Трофимов.

Он уточнил, что КРПК обязуется предоставить инвесторам необходимую инфраструктуру: построить сеть электро- и водоснабжения, автодороги, сеть водоотведения и системы связи. Общий объем работ по созданию инфраструктуры, по словам Трофимова, оценивается в 5,6 млрд рублей, на сегодняшний день сделана примерно треть работ. Более 930 млн рублей в создание инфраструктуры вложил регион, 3 млрд рублей выделяются из федерального бюджета. Планируется, что эта сумма будет полностью доведена в 2025 году.

По словам Трофимова, сейчас в игорной зоне "Приморье" работает более 1,5 тыс. человек, всего здесь планируется создать 20 тыс. рабочих мест.

Он также добавил, что игорная зона "Приморье" принесла в бюджет региона более 1,4 млрд рублей налогов.

"С момента создания игорной зоны <...> в бюджет Приморского края <...> поступило более 1 млрд 400 млн рублей. При этом Приморский край вложил в создание инфраструктуры 931 млн рублей. То есть на сегодняшний день проект уже бюджетно эффективен, он уже окупился, и мы подсчитали, что общие траты бюджета Приморского края эту цифру не превысят, мы понимаем, что на сегодняшний день создан устойчивый источник налогового дохода в Приморский край. Наша целевая цифра - это более 6 млрд 800 млн рублей ежегодного налогового потока во все уровни бюджета <...> к 2030 году", - сказал Трофимов.

В середине октября на территории курорта открылся второй гостинично-развлекательный комплекс, "Шамбала". В первую очередь проекта российский инвестор вложил 3,5 млрд рублей, вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Это будет пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 млрд рублей.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Она входит в состав большого туристического кластера "Приморье", на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты. Ранее здесь действовал единственный объект, гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal, которое открылось в тестовом режиме в октябре 2015 года, а для посетителей начало работать через месяц.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Роман Копин: Проект строительства ВОЛС на Чукотке будет реализован в срок
На юго-западе Москвы будет реорганизована промышленная территория
В угольную отрасль Ростовской области до 2035 года инвестируют около 25 млрд рублей
Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+