Корпорация развития Приморского края (КРПК) заключила семь соглашений с инвесторами интегрированного развлекательного курорта "Приморье" с общим объемом вложений более 62 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор КРПК Игорь Трофимов.

"На сегодня заключено семь инвестиционных соглашений, с общим объемом инвестиций более 62 млрд рублей, <...> это все гостинично-развлекательные комплексы, в том числе с развлекательной инфраструктурой. География инвесторов достаточно обширна, естественно, у нас есть российские инвесторы, <...> есть инвесторы из Гонконга, <...> Камбоджи, <...> очень активно интересуются нашим проектом инвесторы из Азиатско-Тихоокеанского региона, это Корея, Япония. Мы ориентируемся, что общая инвестиционная емкость проекта примерно 117 млрд рублей, из них 62 млрд рублей уже заключено, на остальной пул, более 50 млрд рублей, у нас есть переговоры с конкретными операторами игорного бизнеса", - сказал Трофимов.

Он уточнил, что КРПК обязуется предоставить инвесторам необходимую инфраструктуру: построить сеть электро- и водоснабжения, автодороги, сеть водоотведения и системы связи. Общий объем работ по созданию инфраструктуры, по словам Трофимова, оценивается в 5,6 млрд рублей, на сегодняшний день сделана примерно треть работ. Более 930 млн рублей в создание инфраструктуры вложил регион, 3 млрд рублей выделяются из федерального бюджета. Планируется, что эта сумма будет полностью доведена в 2025 году.

По словам Трофимова, сейчас в игорной зоне "Приморье" работает более 1,5 тыс. человек, всего здесь планируется создать 20 тыс. рабочих мест.

Он также добавил, что игорная зона "Приморье" принесла в бюджет региона более 1,4 млрд рублей налогов.

"С момента создания игорной зоны <...> в бюджет Приморского края <...> поступило более 1 млрд 400 млн рублей. При этом Приморский край вложил в создание инфраструктуры 931 млн рублей. То есть на сегодняшний день проект уже бюджетно эффективен, он уже окупился, и мы подсчитали, что общие траты бюджета Приморского края эту цифру не превысят, мы понимаем, что на сегодняшний день создан устойчивый источник налогового дохода в Приморский край. Наша целевая цифра - это более 6 млрд 800 млн рублей ежегодного налогового потока во все уровни бюджета <...> к 2030 году", - сказал Трофимов.

В середине октября на территории курорта открылся второй гостинично-развлекательный комплекс, "Шамбала". В первую очередь проекта российский инвестор вложил 3,5 млрд рублей, вторую очередь планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Это будет пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 млрд рублей.

Интегрированная курортная зона "Приморье" расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. Она входит в состав большого туристического кластера "Приморье", на территории которого планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта рассчитана до 2025 года. Всего на территории будет создано 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также такие проекты, как гольф-поле, парк развлечений, концертный холл, рестораны и бары, прогулочные зоны, пляжная территория, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты. Ранее здесь действовал единственный объект, гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal, которое открылось в тестовом режиме в октябре 2015 года, а для посетителей начало работать через месяц.