Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий по включению в работу КРУЭ 220 кВ и двух автотрансформаторов в рамках выполнения первого этапа комплексной реконструкции подстанции (ПС) 220 кВ Ямская на территории Рязанской области.

В рамках проекта реконструкции ПС 220 кВ Ямская закончен первый этап: вместо старого ОРУ с двумя секциями шин 220 кВ с воздушными и масляными выключателями 220 кВ установлено КРУЭ 220 кВ по схеме «четырехугольник» с четырьмя элегазовыми выключателями, произведена замена двух автотрансформаторов с увеличением мощности каждого до 250 МВА.Также выполнена замена устаревших устройств релейной защиты и автоматики на современные микропроцессорные устройства, введена в эксплуатацию новейшая автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), которая в дальнейшем позволит обеспечить автоматизированное дистанционное управление оборудованием.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу нового оборудования и микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики ПС 220 кВ Ямская специалисты Рязанского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу. Рязанским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставки) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерский центр Системного оператора.

Выполненные специалистами Рязанского РДУ расчеты электроэнергетических режимов позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.

ПС 220 кВ Ямская, относящаяся к Филиалу «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») – Приокское ПМЭС, расположена в юго-восточной части областного центра, была введена в работу в 1957 году. В процессе комплексного технического перевооружения и реконструкции производится замена морально и физически устаревшего оборудования на новое современное.

На первом этапе проекта выполнена замена автотрансформаторов 220 кВ АТ-4, АТ-5 мощностью по 125 МВА и АТ-3 мощностью 90 МВА на два автотрансформатора мощностью по 250 МВА, замена двух силовых трансформатора 110 кВ мощностью по 20 МВА на два трансформатора мощностью по 40 МВА и замена оборудования ОРУ 220 кВ на КРУЭ 220 кВ, ввод в работу батарей статических конденсаторов суммарной мощностью 50 МВар.

На втором этапе планируется перевод 15 присоединений 110 кВ с ОРУ 110 кВ на новое КРУЭ 110 кВ. Предусмотрена установка новых микропроцессорных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также АСУ ТП объекта с возможностью в дальнейшем реализации дистанционного управления. Такая масштабная реконструкция обеспечит повышение надежности электроснабжения существующих потребителей, cоздает условия для подключения новых жилых и промышленных объектов, развития малого и среднего бизнеса как в Рязанском энергоузле так и в Рязанской области в целом.