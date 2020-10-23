Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ), разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Стерлибашевской солнечной электрической станции (СЭС) в энергосистеме Республики Башкортостан.

Строительство Стерлибашевской СЭС проектной мощностью 25 МВт выполнено в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственная программа ДПМ ВИЭ до 2024 года). После ввода в работу Стерлибашевской СЭС, суммарная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Республики Башкортостан достигла 69 МВт, что составляет 1,2 % от общей величины установленной мощности электростанций энергосистемы республики.

В ходе проектирования и строительства специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании задания на проектирование, согласовании проектной документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.

Во время проведения комплексных испытаний с включением Стерлибашевской СЭС на параллельную работу с ЕЭС России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы Республики Башкортостан.

Стерлибашевская СЭС стала шестой по счету и самой мощной солнечной электростанцией, построенной на территории Республики Башкортостан и первым проектом, реализованным на территории республики группой компаний «Солар Системс». По результатам конкурсного отбора компания «Солар Системс» получила право построить в период с 2017 по 2022 год 26 солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 400 МВт в пяти регионах России. В Республике Башкортостан она планирует построить еще 3 солнечных электростанции, суммарной установленной мощностью 25 МВт.

Фото: www.facebook.com/solarsystems.msk.ru/