Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству указали на необходимость восстановить инфраструктуру для троллейбусов, сообщает пресс-служба гордумы.

Напомним, что городу передают 40 троллейбусов из Москвы. По словам исполняющего обязанности генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Андрея Шекунова, эти троллейбусы оснащены асинхронными электродвигателями, которые позволяют экономить электроэнергию. Депутат Герман Карачевский обратил внимание, что экономия возможна только в случае обновления инфраструктуры, так как изношенные электросети и тяговые подстанции не позволяют принять излишки электроэнергии при торможении троллейбуса.

«Пока замена электросетей выполняется небольшими частями за счет собственных средств предприятия», — сказал Андрей Шекунов.

Напомним, что на заседании Думы Нижнего Новгорода 28 октября депутаты рассмотрят вопрос о передаче городу московских троллейбусов. Все машины низкопольные, более экономичные и комфортабельные по сравнению с нижегородскими. Они были выпущены в 2008—2012 годах и использовались ГУП «Мосгортранс». В феврале специалисты нижегородского муниципального предприятия осмотрели подвижной состав и пришли к выводу, что его техническое состояние удовлетворительное.

По словам Андрея Шекунова столичные троллейбусы выйдут на маршруты перед Новым годом. Они проработают без капитально-восстановительного ремонта около 6—7 лет, начальная (максимальная) стоимость контракта на их доставку составляет около 4,8 млн рублей.