Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка опытно-промышленной разработки Мало-Тарынского золоторудного месторождения в Республике Саха - Якутия. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Впервые россыпная золотоносность в долинах якутских рек Большой и Малый Тарын была установлена в конце 1930-х годов. Мало-Тарынское золоторудное месторождение, расположенное в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия), в 70 км от поселка Усть-Нера, было открыто в 1999-2001 годы в результате проведения поисковых работ в пределах Тарынского рудного поля. В настоящее время добычей и переработкой золотосодержащих руд на месторождении занимается компания «Богуславец».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство участка опытно-промышленной разработки Мало-Тарынского месторождения. Проектируемые объекты и сооружения предназначены для добычи и переработки 300 тысяч тонн руды в год.

На территории участка золотодобычи обустроят площадку открытых горных работ. Комплекс объектов по добыче руды расположат на двух участках – «Зеленый» и «Голубичный», где будут построены карьерные выемки, внутренние и внешние отвалы вскрышных пород, гидротехнические сооружения, дизельные электростанции и иные производственные и вспомогательные объекты. Карьерную выемку участка «Зеленый» разместят в восточной части проектируемой площадки золотодобычи, карьерную выемку участка «Голубичный» – в северной.

Кроме того, на месторождении оборудуют промышленную площадку золотоизвлекательной фабрики, комплекс объектов производственного водоснабжения, полигон твердых бытовых и промышленных отходов. Также здесь проложат подъездные и внутриплощадочные автомобильные дороги и инженерные коммуникации.

Проектная организация – ООО НПО «АКАДЕМГЕО».

Фото: nedradv.ru