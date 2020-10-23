 
Модернизация

Для первой цифровой подстанции Ставрополья доставили трансформаторы

Для первой цифровой подстанции Ставрополья доставили трансформаторы

23 октября 2020, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети Северный Кавказ, Ставропольэнерго

Сегодня на площадку первой цифровой подстанции Ставрополья, которую «Россети Северный Кавказ» строят в городе Михайловске, доставили силовые трансформаторы. Оборудование оснащено устройствами автоматического регулирования напряжения.

Мощность двух важнейших агрегатов составляет 50 МВА. В дальнейшем это увеличит мощность энергообъекта почти в четыре раза, что обеспечит дополнительный резерв для подключения новых потребителей. 

Важнейшим этапом строительства новой подстанции станет оснащение питающего центра высокотехнологичным цифровым оборудованием отечественного производства. Здесь будут установлены комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией, а также комплекс микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики.

«Современные технические решения позволят дистанционно управлять энергообъектом и оперативно реагировать на нештатные ситуации. В результате - значительно повысится надежность энергоснабжения потребителей», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. 

Сегодня строительство нового цифрового питающего центра идет стремительными темпами. Объект возводится взамен действующей устаревшей подстанции 35/10 кВ «Аэропорт», которая впоследствии будет демонтирована. 

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