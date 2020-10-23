Губернатор Чукотки Роман Копин принял участие в совещании о развитии Северного морского пути (СМП), которое состоялось в Мурманске в режиме видеоконференцсвязи под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина. На совещании было рассмотрено два важных вопроса для Чукотского АО – строительство волоконно-оптической линии связи, также была упомянута тема газификации Баимского месторождения, сообщает ИА "Чукотка".

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев напомнил, что Чукотка – единственный регион в стране, который не имеет физического присоединения к единой сети электросвязи в Российской Федерации. По его словам, в рамках программы "Цифровая экономика" уже финансируется строительство ВОЛС по маршруту Петропавловск-Камчатский – Анадырь.

В настоящее время проектно-изыскательские работы завершены, заключён контракт на прокладку кабеля. Всего планируется проложить 2 тыс. км по морскому дну. В 2022 году эта работа будет завершена.

«Чукотский АО – стратегический регион для СМП. Певек, Провидения и Анадырь – его базовые порты. Один из ключевых вопросов – обеспечение устойчивой связи на всём протяжении арктической акватории. Для Чукотки важная задача – подключить округ к широкополосному интернету к 2022 году. Об этом говорили с Михаилом Мишустиным во время его визита в округ. В условиях бюджетных ограничений проект поддержан премьером и будет реализован в срок», – написал в своём инстаграм аккаунте Роман Копин.

На первом этапе широкополосный интернет будет доступен 20 тыс. жителей Анадыря и Угольных Копей. Высвободившийся спутниковый ресурс распределится между населёнными пунктами округа.

Также на совещании уделили особое внимание теме газификации. По поручению премьер-министра Минэнерго разрабатывает долгосрочную программу развития СПГ, в том числе для целей газификации и энергообеспечения регионов.

«С круглогодичной навигацией газифицируются Чукотка и Камчатка. Подтверждено, что энергоцентр для снабжения Баимского ГОКа будет работать на сжиженном газе – это проект ПАО "Новатэк". Прорабатываем вопрос использования СПГ по всему округу вместо угля», – уточнил губернатор Чукотки.

Напомним, что первоначально рассматривались три варианта энергоснабжения Баимского ГОКа: вывод из консервации Аркагалинской ГРЭС в Магаданской области и строительство энергомоста "Колыма – Чукотка", строительство вместо выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС новой атомной станции и установка в Чаунской губе плавучей электростанции на сжиженном природном газе.

Наиболее эффективным в Минвостокразвития признали проект строительства плавучей электростанции на сжиженном природном газе (СПГ). Этот вариант предполагает сооружение новой ТЭС мощностью 356 МВт в порту на мысе Наглёйнын на базе плавучей СПГ-электростанции.