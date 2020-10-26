 
За рубежом

Более 360 тыс. жителей Калифорнии останутся без электричества из-за сильных ветров

Более 360 тыс. жителей Калифорнии останутся без электричества из-за сильных ветров

26 октября 2020, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
243

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) сообщила о массовых отключениях электричества в штате Калифорния в связи с надвигающимися сильными ветрами, которые могут стать причиной возникновения лесных пожаров. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье в Facebook компании.

"В связи с сильными ветрами и засушливой погодой в это время года PG&E из соображений безопасности отключит подачу электроэнергии примерно 361 тыс. потребителей",

- указывается в заявлении. Как уточнили в компании, отключения электричества начались в воскресенье утром и затронут в общей сложности 36 округов Калифорнии.

По словам представителей PG&E, сильные ветры в совокупности с засухой "создают опасность катастрофических по масштабам природных пожаров". Всего на территории Калифорнии полыхают на данный момент 20 лесных пожаров. С начала года их жертвами в штате стал 31 человек.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Белорусская АЭС получила разрешение на выполнение работ по этапной программе энергетического пуска энергоблока № 1
Компания IKEA построит активный энергетический комплекс для электроснабжения своего торгового центра в Аделаиде (штат Южная Австралия)
В Австралии запускается проект по гибкому подключению к энергосистеме объектов солнечной генерации, размещенных на крышах зданий
Еврокомиссия начала внутреннее расследование по правилам формирования резервов мощности в Бельгии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+