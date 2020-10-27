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Энергетики "Россети Центр Белгородэнерго" досрочно выполнили годовую программу по замене кабельных линий, питающих центр Белгорода

Энергетики Россети Центр Белгородэнерго досрочно выполнили годовую программу по замене кабельных линий, питающих центр Белгорода

27 октября 2020, 13:25
Рубрика: Модернизация
Метки: , РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

⁠,Россети Центр, Белгородэнерго

За девять месяцев Белгородские электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго» построили реконструировали 31,7 километров подземных кабельных линий электропередачи, питающих потребителей областного центра, досрочно завершив подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимним перепадам температур. 

Порядка 4,3 км линий электропередачи 0,4-10 кВ энергетики заменили в центральной части Белгорода и районе Харьковской горы. Это сократит количество технологических нарушений в кабельных электросетях и, как следствие, повысит надежность электроснабжения потребителей.  

18 километров КЛ построено для подключения к электроснабжению социально значимых объектов, в числе которых стационар детской областной клинической больницы по улице Губкина, культурный центр «Октябрь», волейбольная арена и другие.

Помимо этого, выполнено переустройство порядка 10 километров линий электропередачи, попадающих в зону строительства социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры города: двухуровневых транспортных развязок на пересечении Сумской, Чичерина и Студенческой, Калинина, автодороги Бульвар Юности - ул. Молодежная. Реконструированы кабельные сети в рамках расширения улицы Щорса, реновации ярмарки «Южная», строительства главной канализационной насосной станции, общежития на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова и детского сада на 350 мест в XI ЮМР Белгорода.

При модернизации кабельных линий применяется современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и термоусаживаемые муфты на основе поперечносшитого полимера. При высокой прочности и низком коэффициенте повреждаемости они позволяют значительно улучшить пропускную способность сетей.

Кабельные линии электропередачи задействованы в системе электроснабжения региона уже более 60 лет, в основном, в крупных городах - Белгороде и Старом Осколе. Порядка 30 % от общего объёма КЛ приходится на город Белгород. Чтобы система электроснабжения работала без сбоев, энергетики ежегодно проводят комплексный ремонт и реконструкцию линий, выработавших свой нормативный ресурс.  

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