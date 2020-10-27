За девять месяцев Белгородские электрические сети «Россети Центр Белгородэнерго» построили реконструировали 31,7 километров подземных кабельных линий электропередачи, питающих потребителей областного центра, досрочно завершив подготовку электросетевого комплекса к осенне-зимним перепадам температур.

Порядка 4,3 км линий электропередачи 0,4-10 кВ энергетики заменили в центральной части Белгорода и районе Харьковской горы. Это сократит количество технологических нарушений в кабельных электросетях и, как следствие, повысит надежность электроснабжения потребителей.

18 километров КЛ построено для подключения к электроснабжению социально значимых объектов, в числе которых стационар детской областной клинической больницы по улице Губкина, культурный центр «Октябрь», волейбольная арена и другие.

Помимо этого, выполнено переустройство порядка 10 километров линий электропередачи, попадающих в зону строительства социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры города: двухуровневых транспортных развязок на пересечении Сумской, Чичерина и Студенческой, Калинина, автодороги Бульвар Юности - ул. Молодежная. Реконструированы кабельные сети в рамках расширения улицы Щорса, реновации ярмарки «Южная», строительства главной канализационной насосной станции, общежития на 400 мест для студентов БГТУ им. В.Г. Шухова и детского сада на 350 мест в XI ЮМР Белгорода.

При модернизации кабельных линий применяется современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена и термоусаживаемые муфты на основе поперечносшитого полимера. При высокой прочности и низком коэффициенте повреждаемости они позволяют значительно улучшить пропускную способность сетей.

Кабельные линии электропередачи задействованы в системе электроснабжения региона уже более 60 лет, в основном, в крупных городах - Белгороде и Старом Осколе. Порядка 30 % от общего объёма КЛ приходится на город Белгород. Чтобы система электроснабжения работала без сбоев, энергетики ежегодно проводят комплексный ремонт и реконструкцию линий, выработавших свой нормативный ресурс.