В целом на реализацию госпрограммы по обеспечению вологжан качественной водой в 2021 году будет направлено 1,6 миллиарда рублей. Такие цифры были озвучены депутатами Законодательного Собрания области в рамках «нулевых чтений» и обсуждения программы развития топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры области в 2021-2023 годах.

Среди главных направлений - поддержка проектов по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры области, строительство, реконструкция и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, газификация.

Так, в следующем году планируется начать замену участков тепловых сетей в поселке Хохлово Кадуйского района, в Никольске, селе Шухободь Череповецкого района, селе Покровское и поселке Борисово Чагодощенского района, селе Нифантово Шекснинского района. Кроме того, в Череповецком районе пройдет ремонт системы дымоотведения на котельной в селе Мякса и ремонт дымовой трубы в котельной в селе Яганово. Также продолжится техническое перевооружение газовой котельной в поселке Сосновка Вологодского района. На это предусмотрено 38,3 миллиона рублей.

«В 2021 году мы продолжаем реализацию проекта «Вода Вологодчины». Планируем разработать проектно-сметную документацию для 11 муниципалитетов – Вологодского, Великоустюгского, Грязовецкого, Кирилловского, Тотемского, Череповецкого, Устюженского, Вожегодского, Никольского и Бабушкинского районов, а также Вологды – на проекты по реконструкции системы водоснабжения, – рассказала начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгения Мазанова. -Также для пяти районов – Великоустюгского, Грязовецкого, Харовского, Устюженского, Тотемского районов - будет разработана ПСД для ремонта систем водоотведения и сооружений канализации На эти цели в бюджете предусмотрено 305,6 миллиона рублей».

Кроме того, в рамках проекта «Чистая вода» на сумму порядка 900 миллионов рублей предусмотрены строительство станции обезжелезивания, расконсервация скважины 10/2 с устройством павильона и прокладкой кольцевых водопроводов в Бабаево, реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в Белозерске, систем водоснабжения в Вытегре и южных районов Вологды. Также в планах ремонт очистных сооружений водозабора в Соколе, системы водоснабжения в Харовске, магистральных водоводов и объединение (закольцовка) водозаборов в Чагоде.

Председатель Законодательного Собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко отметил, что реализация этих проектов очень важна для граждан: