Девелоперская компания Coldy инвестирует 6 млрд рублей в строительство офисного кластера в районе Павелецкой в Москве. Об этом во вторник сообщил руководитель проекта Taller компании Coldy Максим Шарлай.

"На сегодня собственных средств мы привлекаем порядка 1,5 миллиардов. Общий бюджет проекта - порядка 6 млрд. Соответственно, объем привлеченных средств будет составлять порядка 70%", - сказал он на презентации концепции нового офисного кластера.

Как уточнили в Coldy, речь идет об участке 1,1 га по адресу: Жуков проезд, д.8, сейчас на площадке расположены четыре старые постройки. Начало строительных работ запланировано на первый квартал 2021 года, окончание - на четвертый квартал 2022. Общая площадь офисного кластера Taller Loft составит 42 тыс. кв. м. В комплексе спроектировано 12 этажей, с обратной стороны зданий будет расположен закрытый парк площадью 700 кв. м. Концепцией предусмотрено создание бесконтактной среды с технологией распознования лиц и доступом по биометрии.

Компания Coldy, созданная в 2003 году, специализируется на строительстве многофункциональных офисных, торговых и жилых комплексов бизнес-, премиум- и элитного класса в границах старой Москвы. Среди направлений деятельности - инвестиции, строительство и управление. Портфель проектов компании Coldy составляет 22 реализованных, строящихся и проектируемых проект (полмиллиона квадратных метров).