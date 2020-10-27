В администрации г. Сочи состоялась рабочая встреча главы города-курорта Алексея Копайгородского и генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева. Основными вопросами повестки совещания стали масштабная реконструкция крупнейших центров питания в курортной столице, разукрупнение и новое строительство объектов распределительной сети в районах Большого Сочи.

Участие в совещании также приняли первый заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Кубань» Сочинские электрические сети Эдгар Армаганян, директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян, и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи Сергей Добромыслов.

– На модернизацию объектов сочинского энергорайона «Россети Кубань» планирует направить 2,3 млрд рублей. Ключевыми объектами инвестиционной программы являются подстанции 110 кВ «Адлер», «Пасечная» и «Кудепста». Реконструкция этих центров питания позволит увеличить общую трансформаторную мощность на 96 МВА, улучшить качество подачи электроэнергии потребителям и минимизировать вероятность технологических нарушений, – сообщил Сергей Сергеев.

Генеральный директор «Россети Кубань» также отметил, что на данный момент завершено проектирование объектов, проектная документация подготовлена для проведения Госэкспертизы с целью последующего получения разрешения на строительство.

В 2020-2021 гг. в Сочи планируется реконструировать и построить почти 17 км линий распределительной сети и 31 новую трансформаторную подстанцию. В Адлерском районе реконструкция коснется потребителей сел Высокое, Молдовка, Иллиарионовка, Верхневеселое и Медовеевка. В Хостинском районе построят энергообъекты, питающие жителей сел Хлебороб, Калиновое озеро, Пластунка и Краевско-Армянское. Также программа развития будет реализована в микрорайоне Мамайка Центрального района и в поселке Вишневка Лазаревского района.